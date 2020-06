Cette intelligence artificielle transforme les visages pixelisés en portraits très réalistes

Vous avez très certainement déjà vu dans un film ou une série, policier ou science-fiction le plus souvent, la photo d’un suspect dans une qualité très médiocre. Avec un logiciel quelconque, les gentils de l’histoire parviennent à dépixeliser ladite image pour découvrir le vrai visage de leur suspect, révélant ainsi le nœud de leur affaire. Aujourd’hui, cette technologie devient réalité, dans une certaine manière, grâce à l’intelligence artificielle et au travail d’un développeur.

La technologie en question a été baptisée Face Depixelizer par son créateur, un développeur Russe du nom de Denis Malimonov. Notre homme a créé un logiciel basé sur l’intelligence artificielle qui permet de transformer une image pixelisée d’un visage en une photo très réaliste. Pour ce faire, l’algorithme repose sur StyleGAN. L’IA tente de trouver une photo existante qui, une fois mise à la même “échelle” que celle qui est pixelisée donne le même résultat.

Autrement dit, faire passer un portrait pixelisé dans ce logiciel ne donnera pas nécessairement un résultat, on ne verra pas nécessairement le portrait de la vraie personne mais plutôt un portrait qui ressemblerait beaucoup. Et pour qui le résultat pixelisé serait identique. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, le Face Depixelizer peut aussi être utilisé dans les jeux vidéo. Cela permet d’obtenir des portraits réalistes des personnages. Les résultats sont très divers, certains sont crédibles, d’autres totalement à côté de la plaque. Selon Denis Malimonov, “cet outil ne restaurera le visage original mais il peut aider à l’identification de certains traits de visage.” Si vous êtes curieux, vous pouvez télécharger le logiciel depuis Github.

With default settings, I got this result. pic.twitter.com/mRkqqTwhJF

