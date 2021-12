Cette intelligence artificielle pour prédire quand votre disque dur va vous lâcher

QNAP propose un outil basé sur l'IA pour prédire les pannes de disque dur. DA Drive Analyzer va analyser les données de millions de disques durs.

Dans le monde régi par l’informatique qui est le nôtre depuis de nombreuses années maintenant, le stockage représente un élément essentiel. Qu’il soit sur un serveur à l’autre bout de la planète ou dans l’ordinateur que vous utilisez tous les jours, le stockage est très important. Et dès lors que celui-ci montre des signes de faiblesse, il y a beaucoup à craindre pour vos données et vos fichiers importants. Il existe aujourd’hui une intelligence artificielle qui pourrait vous rendre la vie plus sûre.

QNAP propose un outil basé sur l’IA pour prédire les pannes de disque dur

Vous avez très certainement déjà fait la douloureuse expérience d’un disque dur en fin de vie. Et coïncidence oblige, celui-ci commence à rendre l’âme, voire rend totalement l’âme au pire moment possible, lorsque vous avez besoin de rendre un travail important ou que vous avez passé de longues heures sur un fichier vidéo ou audio. Et vous constatez alors que tout a disparu avec le crash, purement et simplement. Ceci bien évidemment, dans le cas où vous ne réalisez pas des sauvegardes fréquentes.

Cela étant dit, c’est un peu comme si l’on jouait tous à la loterie avec la panne de disque dur. Il n’y a aucun moyen de savoir quand elle va survenir. Parfois, vous avez droit à certains avertissements, votre machine vous affiche des messages d’erreur divers, mais parfois elle survient de nulle part. Aujourd’hui, le fabricant de NAS QNAP pense avoir trouvé une solution grâce à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle.

DA Drive Analyzer va analyser les données de millions de disques durs

L’entreprise a mis au point un outil baptisé DA Drive Analyzer. Son fonctionnement est le souvent : il utilise l’intelligence artificielle pour prédire quand un disque du NAS pourrait vous lâcher. L’intelligence artificielle cherche des signes divers dans les données obtenues sur des millions de disques durs. Autrement dit, elle va apprendre ce qui a causé la panne des disques durs et cherchera les signes avant-coureurs sur vos propres disques durs.

Et si tout ceci vous semble familier, c’est probablement parce que Google est aussi très intéressé par ce genre de technologie. La firme de Mountain View a annoncé il y a quelques mois un partenariat avec Seagate. Le géant américain va mettre sur pied un modèle de machine learning qui devrait, à terme, permettre de prédire les pannes de disque dur.