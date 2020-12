Cette intelligence artificielle joue un solo de basse improvisé infini

Si vous savez jouer d'un instrument, vous savez aussi très certainement que jouer un solo n'est pas une chose aisée. Souvent, la partition est complexe, et l'attention est focalisée sur vous...

Jouer de la musique est une chose qui s’apprend, quel que soit l’instrument. Il faut un certain nombre d’années de pratique avant de maîtriser la chose et encore, cela ne garantit pas nécessairement de pouvoir jouer un solo avec brio. Cet exercice est périlleux à bien des égards, car outre la technique, il faut gérer le stress, par exemple, d’avoir toute l’attention sur soi. Un souci que n’a pas l’intelligence artificielle.

Un solo de basse improvisé par une intelligence artificielle

Jouer un solo de musique peut être très difficile, a fortiori si vous devez improviser. En effet, notre cerveau a besoin de réaliser de nombreuses connexions en un laps de temps très court, pour savoir quelles notes placées juste après et si le résultat sera au rendez-vous, quel rythme appliquer, etc. Une intelligence artificielle se pose moins de questions et peut jouer de manière plus objective, tout en agissant bien plus rapidement.

C’est ce qui a poussé CJ Carr et Zack Zukowski de Dadabots à travailler sur une intelligence artificielle dédiée. Les deux compères ont utilisé un réseau de neurones récurrents qui diffuse actuellement un solo de basse sans fin sur YouTube. Si vous ne savez pas que ceci est l’œuvre d’une intelligence artificielle, vous pourriez jurer que c’est un bassiste émérite ! Le résultat est bluffant.

Une bien jolie prouesse pour les oreilles

Et pour honnête, c’est presque cela, en vérité. Dadabots a utilisé deux heures de vidéos d’improvisation du musicien youtubeur Adam Neely. Ce n’est pas la première fois que Dadabots travaille avec l’intelligence artificielle et la musique. L’équipe avait déjà mis sur pied un stream de death metal, là aussi sans fin, avec une intelligence artificielle. Celle-ci est d’ailleurs encore en train de jouer aujourd’hui.

Ce projet est assez impressionnant dans la mesure où le solo de basse est joué et improvisé par l’intelligence artificielle dans un style très proche de celui d’un bassiste humain. De plus, l’ensemble est assez mélodieux, avec des variantes de tempo. On jurerait que l’ensemble a été réfléchi, loin de n’être qu’une simple suite de notes aléatoires avec des rythmes eux aussi hasardeux.