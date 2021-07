Cette intelligence artificielle détecte le cancer de la prostate avant l’apparition des symptômes

Des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle capable de détecter le cancer de la prostate avant les premiers symptômes en analysant des CT scans.

La médecine moderne a énormément à gagner des avancées de la technologie. L’intelligence artificielle s’avère particulièrement efficace dans ce domaine. Les exemples ne manquent pas, les algorithmes s’affinent et l’on se reposera beaucoup sur l’IA dans les années à venir, notamment pour poser des diagnostics. Nouvel exemple aujourd’hui avec le cancer de la prostate.

Nous tombons tous malade de temps à autre, mais de manière générale, il vaut mieux prévenir la maladie, c’est-à-dire l’empêcher d’arriver. Et si elle est là, mieux vaut la détecter et la traiter le plus tôt possible. On limite ainsi au maximum les problèmes. Pour les hommes, l’une des maladies graves les plus courantes est le cancer de la prostate. Des contrôles fréquents sont nécessaires pour détecter une éventuelle apparition.

Ceci étant dit, des chercheurs de l’Université RMIT et du St Vincent’s Hospital Melbourne en Australie ont mis au point une intelligence artificielle qui, selon eux, est capable de détecter la présence du cancer de la prostate chez les patients avant même l’apparition des premiers symptômes. Celle-ci se base sur des CT scans, lesquels ne sont d’ordinaire pas utilisés pour le cancer à cause des hautes doses de rayonnement que le processus émet mais les chercheurs ont entraîné leur IA à rechercher des indices dans ces scans.

Pour détecter ces signes, les chercheurs ont étudié de nombreux scans de patients asymptomatiques avec et sans cancer. Ils ont ensuite appris à leur algorithme à rechercher la maladie en se basant sur ces scans ainsi que les régions à analyser. Autrement dit, nul besoin non plus de rogner les scans en question. Avec le temps, scan après scan, l’IA a pu améliorer sa précision et détecter la moindre irrégularité.

Selon l’un des chercheurs, le Dr Ruwan Tennakoon, “nous avons entraîné notre logiciel à voir ce que l’œil humain ne peut pas voir, avec l’objectif d’identifier le cancer de la prostate via une détection fortuite. C’est comme entraîner un chien de détection – nous pouvons apprendre à l’IA à voir des choses que nous ne pouvons voir avec nos propres yeux, de la même manière qu’un chien peut sentir des choses que le nez humain ne sent pas.”