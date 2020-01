Cette intelligence artificielle de Google comprend la langue des signes et la traduit vocalement

La barrière de la langue peut être un sérieux handicap dès lors qu'il faut communiquer avec son prochain. Les technologies modernes ont fait d'énormes progrès sur ce segment. Et avec l'intelligence artificielle, les possibilités sont plus impressionnantes encore.

Google Traduction fait déjà du très bon travail lorsqu’il faut traduire du texte d’une langue à l’autre. Mais qu’en est-il des méthodes de communication non écrites comme la langue des signes ? La langue des signes doit être apprise comme n’importe quelle langue mais il semblerait que les équipes de Google soient parvenues à mettre au point une intelligence artificielle capable d’interpréter ces signes et de les convertir en parole.

Google dévoile un algorithme à base d’intelligence artificielle capable d’interpréter en temps réel la langue des signes

Cela signifie que, en théorie, ce logiciel pourrait permettre à celles et ceux qui ont des difficultés pour parler de communiquer plus facilement avec les autres, y compris avec ceux qui ne connaissent pas la langue des signes. Pour parvenir à traduire ces signes, l’algorithme utilise une caméra et un logiciel capables de suivre les mouvements et les gestes des mains de l’utilisateur avant de les interpréter comme il se doit. Ce qui rend cette technologie plus unique encore et qui marque à quel point nos smartphones sont puissants, c’est que Google parvient à traduire les signes en temps réel sur un smartphone. Jusqu’à présent, il fallait des machines avec de grosses puissances de calcul pour ce faire. Cette technologie pourrait donc être utilisée où que l’on soit, par tout un chacun.

Une première version très perfectible mais extrêmement prometteur

Cela étant dit, avant de rêver pouvoir l’utiliser au quotidien, il faut savoir que ce système est loin d’être parfait pour le moment. En effet, il ne capture actuellement que les signes des mains alors que, si vous ne le saviez pas, les expressions faciales et la vitesse des signes peuvent être importants dans l’interprétation. Sans parler des différents biais liés au régionalisme. Selon le communiqué officiel de Google : “nous avons prévu d’améliorer cette technologie, de la rendre plus robuste et plus stable et complète dans la détection des signes, dans les paramètres qu’elle prend en compte et même d’y ajouter la prise en charge des mouvements en eux-mêmes qui conduisent aux signes. Nous sommes convaincus que la publication de cette technologie pourrait donner un nouvel élan et permettre de découvrir de nouvelles idées et applications très créatives de la part de chercheurs et développeurs du monde entier.”