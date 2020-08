Cette intelligence artificielle de Facebook génère des images IRM en quelques minutes

L'imagerie médicale a fait d'énormes progrès ces dernières années. Il est désormais possible de visualiser l'intérieur du corps humain assez facilement. Mais ces processus sont généralement très longs, et tout aussi coûteux.

Même si vous n’avez jamais eu à vous installer dans une machine IRM, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà vu en pleine action dans un film ou une série TV. la plupart du temps, la scène voit un médecin dire à son patient de rester parfaitement immobile pour que l’appareil puisse capturer les images. Un processus extrêmement lent qui peut prendre parfois une heure. L’intelligence artificielle peut aider.

fastMRI permet de réduire le temps des IRM à quelques minutes seulement

Cela peut être problématique pour certains patients, notamment celles et ceux qui seraient claustrophobes. Sans parler du bruit généré par la machine qui peut mettre très mal à l’aise. Bonne nouvelle aujourd’hui, grâce aux travaux de chercheurs de Facebook AI et du NYU Langone Health, un réseau de neurones a pu être développé. Celui-ci serait en mesure de réduire la durée du processus d’IRM d’une heure à quelques minutes seulement.

en utilisant les données réelles issues de la machine et en complétant

Dans les faits, au lieu de se reposer totalement sur la machine IRM pour les données, le réseau de neurones, baptisé fastMRI, n’utilise que 25% des données et complète le reste par lui-même. Pour l’heure, les tests de fastMRI sont très intéressants. Il semblerait que l’algorithme ne génère aucune différence significative avec une captation traditionnelle. 5 des 6 radiologues concertés sur le sujet n’ont pu déterminer quelle était la version générée par l’IA et quelle était celle issue d’un scan conventionnel.

Et le meilleur dans tout cela, c’est que le système peut être greffé sur des machines IRM existantes. Ce qui signifie que les hôpitaux n’auraient pas besoin d’acheter de nouveaux équipements. De plus, avec la vitesse de scan et de génération des images, cela permettrait de réduire les délais d’attente avant de pouvoir passer des IRM, ce qui permettrait, à terme, d’améliorer tout le système de soin.