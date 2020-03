Cette intelligence artificielle de Alibaba détecte le Covid-19 en quelques secondes

L'intelligence artificielle peut accomplir de nombreux desseins, dans des domaines extrêmement variés. Nous ne sommes qu'à ses débuts mais elle se montre déjà très efficace notamment dans la pose de diagnostic médical. Nouvel exemple aujourd'hui avec le Covid-19.

Nous avons déjà eu de nombreux exemples d’algorithmes basés sur l’intelligence artificielle dans le domaine médical. Ces systèmes sont capables de détecter des choses que les humains pourraient laisser passer. La précision de la machine, en somme, couplée à une certaine dose d’intelligence. Aujourd’hui, il semblerait que l’intelligence artificielle puisse aider face à la pandémie du nouveau coronavirus. Le géant chinois de la tech Alibaba vient de dévoiler un système d’intelligence artificielle capable de détecter le Covid-19 chez les patients.

Le géant chinois Alibaba dévoile une intelligence artificielle

Cet algorithme repose sur la tomodensitométrie, les fameux CAT-scan ou CT scans. Il est suffisamment rapide pour détecter la présence du nouveau coronavirus chez un patient en quelques secondes. Bien plus rapide donc que les 15 minutes environ nécessaires à un médecin humain pour diagnostiquer la maladie. Et la précision est au rendez-vous puisque selon les chiffres de Alibaba, elle serait de 96%. Cela signifie que les médecins pourraient se reposer sans crainte sur cet algorithme pour détecter le Covid-19 chez les patients de manière rapide et efficace.

capable de diagnostiquer le Covid-19 en quelques secondes

Comme toujours avec les algorithmes de ce genre, il aura fallu entraîner pour qu’il soit en mesure de poser un diagnostic. Pour ce faire, les chercheurs d’Alibaba lui ont fourni des images et des données de pas moins de 5 000 cas confirmés d’infection en Chine. Dans l’Empire du Milieu, plus de 100 établissements de santé utilisent déjà cette intelligence artificielle pour diagnostiquer leurs patients. Nul ne sait vraiment si d’autres pays pourront en profiter, et encore moins quand. Dans le même temps, la Chine, qui semble aujourd’hui se remettre de cette épidémie, envoie des moyens humains comme matériels, aux pays qui en ont le plus besoin. L’Italie a ainsi récemment bénéficié d’un tel renfort il y a peu.