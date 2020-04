Cette illusion d’optique vous fait croire que cette image en noir et blanc est en couleur

Nos cerveaux, si complexes soient-ils, se laissent facilement abuser par différentes illusions d'optique. Celle qui nous intéresse aujourd'hui vous donne l'impression de couleur.

Nos cerveaux sont des machines fascinantes et ils ont encore de très nombreux secrets à dévoiler. Les illusions d’optique sont étonnantes parce qu’elles font croire des choses à nos cerveaux. Prenez par exemple une photo en noir et blanc, superposez une des lignes en couleur et vos yeux et votre cerveau jureront se retrouver face à une photo en couleur.

Cette illusion d’optique donne l’impression de couleur

Vous avez peut-être vu passer ces photos de l’artiste et développeur Øyvind Kolås, prises par Chuwa (Francis) et modifiées pour donner l’illusion qu’elles sont en couleur, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Selon Øyvind Kolås, “l’image du post est une expérience visuelle/artistique qui joue avec le contraste simultané résultant d’autres expérimentations récentes. Une grille de couleur sursaturée par-dessus une image en niveaux de gris fait que les cellules de gris sont perçues comme ayant de la couleur.”

à une image pourtant en noir et blanc

Interrogé par ScienceAlert, Bart Anderson, expert de la vue à l’Université de Sydney, explique pourquoi notre cerveau voit ce qu’il voit : “Les scientifiques de la vision font référence à ce système de couleur en parlant de ‘passe-bas’, id est, la plupart des champs réceptifs qui codent la couleur sont très larges. Les grilles reviennent ‘dans la moyenne’ avec le fonds achromatique, lesquelles sont ensuite attribuées à telle ou telle partie de l’image.” Pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez que Øyvind Kolås a annoncé que ceci pourrait être intégré dans la prochaine mise à jour du logiciel de traitement photo GIMP.

Toujours dans l’illusion des couleurs, on se souvient encore du “Robe bleue ou dorée”, qui a rendu fous des milliers d’internautes en 2015. Certains le voient comme noir et bleu, d’autres comme blanc et or …