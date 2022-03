Cette IA veut faciliter le suivi et la gestion des comportements toxiques dans les jeux vidéo

GGWP est un logiciel basé sur l'IA pour analyser les comportements toxiques dans les jeux vidéo, une initiative très prometteuse soutenue par de grands noms.

Si les jeux en ligne offrent des possibilités bien différentes des jeux hors ligne, ils souffrent souvent d’un même problème, le mauvais comportement de certains joueurs. Et cela peut ruiner totalement l’expérience pour les autres joueurs. Nous parlons ici des joueurs qui se comportent mal envers les autres, qui spam, qui harcèlent, qui rendent la vie dans le jeu impossible, qui exploitent les failles et autres bugs, etc. Voici un début de solution très intéressant.

GGWP, un logiciel basé sur l’IA pour analyser les comportements toxiques dans les jeux vidéo

Bien que de nombreux jeux disposent de fonctionnalités de signalement, parfois, il y a tout simplement trop de rapports à traiter et pas suffisamment de personnes pour le faire, laissant la majorité des cas non traités. C’est pour traiter ce problème que plusieurs joueurs et streamers se sont rassemblés pour mettre au point un système basé sur l’intelligence artificielle baptisé GGWP.

Emmenée par Dennis Fong, que certains connaissent peut-être comme le “Roi des joueurs” Thresh, sur Quake et Doom, l’équipe a pensé et conçu GGWP comme un système automatisé reposant sur l’IA pour collecter et organiser les comportements des joueurs dans n’importe quel jeu. Selon Dennis Fong, implémenter le système est facile, il n’y aurait qu'”une ligne de code”.

Avec les données obtenues, le système génère un score de santé global de la communauté et permet de classer les comportements toxiques en différentes catégories. Le système peut même être utilisé pour assigner des scores de réputation aux joueurs. Ainsi, ceux qui se comportent mal ont un score plus faible tandis que ceux qui aident les autres ont un score élevé.

Une initiative très prometteuse soutenue par de grands noms

Ce que les développeurs font de l’outil GGWP et de ce score, par exemple, reste à leur seule discrétion. Cela pourrait permettre de regrouper sur un serveur les utilisateurs ayant mauvaise réputation et/ou ceux ayant bonne réputation, pour proposer une meilleure expérience de jeu.

GGWP est le fruit de la collaboration entre Dennis Fong donc, ainsi que le fondateur de Crunchyroll Kun Gao et l’expert data et IA, le Dr. George Ng. Le projet est soutenu notamment par le Fonds d’innovation de Sony, Riot Games, le cofondateur de YouTube Steve Chen, des streameurs comme Pokimane ainsi que les créateurs de Twitch Emmett Shear et Kevin Lin.