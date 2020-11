Cette IA peut détecter le Covid-19 simplement en vous écoutant tousser

La détection du Covid-19 est actuellement une préoccupation mondiale. Plus les tests seront rapides et faciles, plus il sera facile d'endiguer la propagation du virus. Voici une intelligence artificielle très prometteuse.

Il est aujourd’hui malheureusement très facile de s’inquiéter lorsque l’on commence à tousser. Est-ce que l’on est atteint du Covid-19 ou est-ce que l’on a simplement de s’éclaircir la gorge ? Ou peut-être est-ce une maladie des plus bénignes… Cela peut très facilement mettre à mal un moral déjà pas franchement au beau fixe. Des chercheurs du MIT ont mis au point une intelligence artificielle capable de reconnaître la présence du Covid-19 chez une personne en écoutant simplement celle-ci tousser, et ce même si cette dernière est asymptomatique.

Cette IA détecte le Covid-19 en vous écoutant tousser

Pour ce faire, les chercheurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology ont développé un grand nombre de réseaux de neurones capables de distinguer les plus subtils changements indicatifs des effets de ce nouveau coronavirus qui fait tant de dégâts sur toute la planète. Un réseau de neurones détecte les sons associés à la puissance vocale. Un autre écoute les état émotionnels qui reflètent un potentiel déclin neurologique, comme une frustration exacerbée ou un émoussement affectif. Un troisième réseau va, quant à lui, jauger d’éventuels changements dans la performance respiratoire. Un algorithme œuvre de son côté à vérifier une quelconque dégradation musculaire (id est, une toux plus faible que la normale) et viendra offrir un tableau plus complet de la santé de la personne testée.

Voilà qui pourrait simplifier les tests

Cette intelligence artificielle a montré une efficacité très élevée dans ses premiers tests. Après avoir entraîné leur modèle sur des dizaines de milliers d’échantillons de toux et de dialogues divers, la technologie a pu reconnaître avec précision 98,5% des personnes infectées par le Covid-19. Et elle a aussi identifié 100% des personnes qui étaient asymptomatiques.

Il y a cependant certaines limites évidentes. Cette technologie n’est pas conçue pour diagnostiquer les personnes asymptomatiques dans la mesure où celles-ci peuvent souffrir d’autres affections produisant des symptômes similaires. Et bien que l’ensemble soit tout à fait capable, vous ne voudriez pas l’utiliser pour poser un diagnostic définitif.

Mais ce n’est pas non plus qu’un simple exercice théorique. Les scientifiques développent actuellement une application grand public qui pourrait servir d’outil de pré-test. Il suffirait alors de tousser à proximité De son smartphone chaque jour pour savoir si l’on était infecté ou non. Les chercheurs vont même jusqu’à suggérer que cela pourrait permettre d’endiguer la pandémie si l’outil pouvait être en mesure de vous écouter constamment en arrière-plan. Le “si” ici étant bien évidemment conditionné aux questions de respect de la vie privée.