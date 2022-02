Cette fonctionnalité cachée de macOS vous permet d’utiliser votre voix pour rédiger facilement sur Mac

macOS dispose d'un outil baptisé Dictée qui permet de saisir du texte uniquement grâce à sa voix depuis n'importe quelle application. Voici comment l'utiliser.

Vous utilisez peut-être Siri sur votre iPhone, sur votre Mac ou sur d’autres appareils Mac en votre possession. Avec la voix sur Mac, il est possible de rechercher parmi des centaines de fichiers ou de vérifier l’espace disque, mais l’assistant numérique vocal de la firme de Cupertino a ses limites. Fort heureusement, macOS dispose d’une autre fonctionnalité vocale qui vient combler ses lacunes.

Cet outil, baptisé Dictée, permet d’utiliser la voix pour saisir du texte d’où que vous soyez – ce que ne peut faire Siri -. Siri fonctionne parfaitement dans les applications natives comme Mail et Messages, mais si des applications tierces ne le prennent pas en charge, vous ne pouvez l’utiliser. Dictée fonctionne dans toutes les applications et services sur votre Mac. Autrement dit, vous pouvez saisir du texte dans Microsoft Word ou laisser un commentaire sur YouTube dans Safari avec votre seule et unique voix.

Si vous faites souvent plusieurs choses à la fois et que vous avez besoin d’aide pour rédiger vos emails ou laisser rapidement des commentaires, utilisez Dictée. Dans ce guide, nous allons vous montrer deux manières différentes d’activer la dictée vocale sur votre Mac : depuis la barre de menu en haut de l’écran ou avec le raccourci clavier de votre choix.

Utiliser Dictée depuis la barre de menu

La première méthode pour utiliser Dictée, c’est dans la barre de menu en haut de l’écran :

Pour commencer, ouvrez l’application que vous voulez – comme votre client email ou un traitement de texte – et cliquez dans une zone de saisie de texte. Ensuite, naviguez dans la barre de menu et cliquez sur Édition puis Démarrer Dictée. Une petite icône en forme de microphone va apparaître à côté de votre curseur. À mesure que vous parlez, vous verrez le contrôle du volume dans le microphone monter et descendre, indiquant le niveau de votre voix. Vous devriez aussi voir le texte remplir la zone de saisie à mesure que vous parlez. Une fois votre dictée terminée, cliquez sur Terminé.

Utiliser Dictée avec un raccourci clavier

La deuxième méthode pour démarrer Dictée, c’est avec un raccourci clavier, raccourci que vous devez d’abord configurer. Pour ce faire :

Ouvrez les Préférences Système. Cliquez sur Clavier. Allez dans l’onglet Dictée. Choisissez parmi les options de raccourci proposées ou cliquez sur Personnaliser dans la liste déroulante pour créer le vôtre.

Parmi les options disponibles : Appuyez deux fois sur la touche Fn (Fonction), Appuyez deux fois sur Commande de droite, Appuyez deux fois sur Commande de gauche, Appuyez deux fois sur l’une des touches Commande. Si vous choisissez Personnaliser, vous pouvez saisir n’importe quelle combinaison de touches pour activer la Dictée.

Enfin, tout comme dans la première étape de la première méthode, il faut aller dans la zone de saisie de texte désirée et faire le raccourci défini précédemment pour activer Dictée. Le texte apparaîtra au fur et à mesure de votre dictée vocale.