Cette extension Google Chrome permet de créer des liens vers du texte surligné sur une page

Les navigateurs web font aujourd'hui bien plus que vous permettre de naviguer sur le web. Ceci en grande partie grâce aux extensions que l'on peut leur ajouter. En voici une nouvelle pour Google Chrome qui pourrait être très utile.

Il y a quelques jours, nous vous informions que Google avait effectué quelques modifications sur un outil de recherche. En cliquant sur un lien dans un encart de la page de résultats, le navigateur Google Chrome vous emmène vers la page en question avec le texte important surligné en jaune. De quoi simplifier grandement la visualisation de l’information qui est vraiment importante sur la page en question. Voici une extension utilisant cette fonctionnalité.

L’extension Chrome Link to Text Fragment vous laisse partager des liens

Et si vous avez envie de transmettre à quelqu’un cette portion de texte dans une page quelconque ? Si vous estimez que cette fonction pourrait vous être utile, sachez qu’il existe une extension Google Chrome pour ce faire. Grâce à “Link to Text Fragment”, vous pourrez surligner du texte dans Chrome, faire un clic droit dessus et sélectionner “Copier le lien vers le texte sélectionné”. Vous obtiendrez alors un lien à partager avec qui vous voulez.

vers du texte sélectionné par vos soins dans une page

Le destinataire qui cliquera sur ce lien sera conduit sur la page en question et le texte que vous aviez sélectionné sera surligné en jaune. Voilà qui pourrait être très pratique si vous souhaitez partager des articles particulièrement longs et mettre en évidence un passage bien précis. Plutôt que de partager l’intégralité du contenu, vous pourrez indiquer clairement, visuellement, ce que vous voulez montrer. À noter, pour l’heure, tous les navigateurs ne sont pas compatibles. Selon Google, seules les versions 80 et ultérieures de Chrome peuvent en profiter. Les autres navigateurs que peuvent être Safari et Firefox doivent encore implémenter la fonctionnalité. Si vous êtes intéressé(e), direction le Chrome Web Store pour télécharger et installation l’extension “Link to Text Fragment”.