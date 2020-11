Cette extension Chrome restaure les icônes classiques de Google

Google dispose aujourd'hui d'un grand nombre de services web et d'applications. Unifier l'ensemble de ces services n'ait pas chose aisée, notamment au niveau de la charte graphique. Parfois, celle-ci plait et parfois, elle ne plait pas.

Il n’y a pas longtemps, Google introduisait un certain nombre de nouvelles icônes dans ses produits et services. Gmail, Agenda, Drive, Docs, Hangouts, autant de services qui se sont refaits une petite beauté via leurs icônes. Ces nouvelles créations doivent permettre de créer un look plus homogène entre les services de Google mais les utilisateurs sont nombreux à exprimer leur mécontentement face à ce nouveau design.

Une extension Google Chrome pour remplacer les icônes Google

En effet, vous l’avez peut-être déjà remarqué, les nouveaux designs en question se ressemblent énormément les uns par rapport aux autres au niveau des schémas de couleurs et même de leurs formes. Cela rend plus difficile de faire la distinction entre les services. Et pour certains, cette nouvelle identité graphique fait même perdre du caractère visuel à l’ensemble. Cela étant dit, il y a désormais une bonne nouvelle si vous n’aimez pas ces changements. Le designer produit Claudio Postinghel propose une solution sous la forme d’une extension Chrome.

par les anciennes, plus parlantes graphiquement

Claudio Postinghel a donc créé une extension Chrome qui vous affichera les icônes telles qu’elles étaient avant ces modifications opérées par Google. Cela étant dit, l’extension ne fonctionne que pour les icônes dans les onglets de Google Chrome. Elles ne seront pas remplacées ailleurs. Autrement, dans Gmail, par exemple, vous verrez toujours le nouveau design. Mais si vous avez du mal à identifier les services Google via leur icône dans l’onglet, cette extension pourrait aider.

À noter, l’extension ne fonctionne que sur la version desktop de Chrome et pour celles et ceux qui utilisent un autre navigateur que celui de Google, sachez que ce même Claudio Postinghel a aussi créé une extension pour Firefox. Une solution de contournement très temporaire, plutôt limitée, mais qui pourrait vous faciliter la transition. Si vous êtes intéressé(e), direction le Chrome Web Store pour télécharger et l’installer “Restore old Google icons”.