Cette calculatrice ne ressemble à aucune autre

Celles et ceux qui ont fait des études scientifiques savent à quel point les calculatrices peuvent être puissantes. Bien loin de leurs années d'études, certains ont décidé de bricoler ces appareils pour leur conférer de nouveaux super-pouvoirs.

Nos appareils électroniques modernes sont trop intelligents, trop performants pour être utilisés pendant les examens. Assez logiquement, les écoles et universités n’autorisent que certains appareils précis, comme les calculatrices scientifiques. Celles-ci sont intelligentes dans la mesure où elles peuvent effectuer de nombreux calculs très poussés mais elles ne peuvent pas se connecter à Internet. Ce qui les rend plutôt limitées. Encore que…

Cette calculatrice bricolée est une arme ultime

Dans une vidéo (rendue privée depuis sa découverte) publiée sur la page YouTube Neutrino, on pouvait découvrir une calculatrice scientifique Casio on ne peut plus classique, comme celles que l’on peut trouver entre les mains de nombreux étudiants, très largement modifiée. Si de prime abord, elle ressemble beaucoup à un modèle original, il ne faut pas s’arrêter à la première impression. Pour commencer, le panneau solaire utilisé normalement pour recharger la batterie a été supprimé et remplacé par un petit écran OLED.

Neutrino ne s’est pas arrêté en si bon chemin et est allé jusqu’à intégrer un module WiFi pour permettre à la calculatrice de se connecter à Internet. L’appareil est ainsi désormais en mesure de récupérer des données depuis une plate-forme de développement mobile Firebase. Il y a même une fonctionnalité très basique de chat utilisant une combinaison très intelligente d’aimant et de capteurs permettant à l’utilisateur de discuter et de naviguer dans les menus.

pour tricher aux examens

Résultat de l’opération, au premier coup d’œil, rien ne semble clocher sur cette calculatrice mais sous le capot, c’est une machine parfaite pour tricher pendant les examens. Il ne s’agit là en aucun cas d’un hack réalisable par n’importe qui, encore moins un étudiant, mais c’est un bricolage très intéressant. Et quand on sait à quel point les étudiants peuvent être ingénieux très lors qu’il est question de tricher aux examens, il ne serait pas étonnant de voir ce projet DIY en inspirer certains.