Cette astuce iOS permet de réaliser de bien meilleurs selfies

Prendre un selfie avec un iPhone est extrêmement facile. Mais par défaut, l'image obtenue peut être... perturbante, parce qu'elle est retournée. Voici comment obtenir un cliché plus naturel.

Les selfies peuvent être de petites choses très délicates à bien gérer. La caméra de votre téléphone ne semble jamais bien immortaliser ce que vous voyez, rendant l’opération parfois totalement décourageante. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas votre faute. En cause, le paramétrage de votre iPhone. Explication.

iOS 15 a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour la photo et la vidéo, comme ProRes pour l’iPhone 13 Pro et une version améliorée de QuickTake, mais la clef d’un selfie parfait existe en vérité depuis iOS 14. La Mise en miroir de la caméra avant est une petite fonctionnalité, certes, mais celle-ci fait une grande différence.

Voici ce que vous devez savoir concernant cette option et comment vous pouvez l’utiliser pour améliorer vos selfies.

Que fait au juste la Mise en miroir de la caméra avant ?

Vous avez peut-être déjà vu ce réglage dans les paramètres de l’appareil photo en vous demandant à quoi ça peut servir. Lorsque vous l’activez et que vous passez sur la caméra frontale, il prend une photo de votre image miroir, plutôt que de retourner le tout comme l’appareil le fait d’ordinaire. Certaines personnes n’aiment pas ce retournement parce que la photo que vous prenez alors ne correspond pas à ce que vous voyez dans le viseur.

Cela ne change pas énormément le selfie en lui-même, mais je préfère la version retournée, plus familière, du visage que je vois dans le miroir. Gardez simplement à l’esprit que les autres, qui ne voient pas votre visage dans un miroir, peuvent trouver ces selfies quelque peu étranges parce que c’est une version retournée de ce qu’ils ont l’habitude de voir.

Comment utiliser la fonctionnalité Mise en miroir de la caméra avant sur votre iPhone

Sur un appareil avec iOS 14 ou ultérieur, la Mise en miroir de la caméra avant est désactivée par défaut. Voici comment l’activer :

Ouvrez les Réglages sur votre iPhone. Choisissez Appareil photo dans la liste des options. Activez “Mise en miroir de la caméra avant” (sur l’iPhone X S , l’iPhone X R et les modèles ultérieurs) ou “Mise en miroir des selfies” (iPhone X et les modèles antérieurs).

Revenez alors dans votre application Appareil photo, tournez l’appareil face à vous et prenez un selfie. L’image enregistrée apparaîtra comme vous voyez dans le miroir et non plus retournée comme elle l’est d’ordinaire. À noter, la caméra frontale retourne automatiquement le viseur, ce paramètre n’impacte donc que l’image enregistrée dans votre librairie de photos.

Vous pouvez bien évidemment suivre les mêmes instructions pour désactiver la “Mise en miroir de la caméra avant” et revenir au fonctionnement par défaut.