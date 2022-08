Cette application transforme l’interface Android en celle d’iOS 16

Ce launcher transforme votre interface Android en celle d'iOS 16. Le résultat est très réussi et très complet. Cela pourrait aider la transition d'un iPhone à un smartphone Android.

Android offre énormément de possibilités de personnalisation de son interface. Que ce soit directement aux utilisateurs ou via ses API pour les développeurs. Cela permet de trouver des applications ayant pour but de transformer totalement l’apparence de l’interface. On peut par exemple faire ressembler son téléphone à iOS 16, si le cœur vous en dit.

Ce launcher transforme votre interface Android en celle d’iOS 16

Passer d’un écosystème à un autre n’est jamais facile. Il y a plusieurs barrières à franchir. Outre les applications qui n’existent pas nécessairement sur l’autre, l’on se retrouve face à une interface avec laquelle on n’est souvent pas familier. Ceci est particulièrement vrai dans le monde des smartphones, pour les utilisateurs souhaitant passer d’un iPhone à un téléphone Android.

Des millions d’utilisateurs – plus de 50 à ce jour – ont aujourd’hui téléchargé et installé Lanceur iOS 16, une app de type “launcher” Android qui vient transformer totalement l’interface d’Android pour la faire ressembler à celle d’iOS 16. Cela permet de passer plus facilement de l’écosystème d’Apple à celui de Google, avec ou sans surcouche d’un quelconque fabricant.

Le résultat est très réussi et très complet

Les avantages d’un launcher tiers sont nombreux, mais la plupart des utilisateurs s’en servent pour avoir une interface graphique homogène dans l’écosystème Android. Et souvent très différente de ce que proposent Google ou les fabricants de smartphone avec leurs surcouches. C’est une bonne solution pour celles et ceux qui ont du mal, ne serait-ce que de passer d’un appareil Samsung à un appareil OnePlus. Avec un launcher, vous pouvez retrouver votre interface, avec vos propres modifications, sur tous les smartphones qui peuvent installer le launcher en question.

Cela pourrait aider la transition d’un iPhone à un smartphone Android

Lanceur iOS 16, quant à lui, s’est spécialisé dans la personnalisation pour reproduire iOS 16. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est très réussi. Souvenez-vous bien cependant que les changements ne sont que cosmétiques. Les fonctionnalités et autres réglages spécifiques à iOS ne sont évidemment pas reproduits. Quoi qu’il en soit, cette solution peut être suffisante pour les gens qui ont du mal à se faire à l’interface Android “de base”.