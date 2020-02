Cette application mobile permet de gérer les collectes de données des appareils à proximité

Applications, services, appareils, notre monde est aujourd'hui ultra-connecté. C'est un avantage et un inconvénient. Notamment pour la vie privée. Protéger ses données n'est pas une mince affaire. Certains réfléchissent cependant à simplifier l'opération.

Aujourd’hui, les logiciels/applications, services et appareils sont de plus en plus nombreux à nous traquer constamment et à récupérer des données personnelles. La majorité des entreprises à l’origine de ces produits affirment avoir besoin de ces informations pour améliorer lesdits produits et les optimiser. C’est parfois vrai, évidemment, mais les dérives sont déjà nombreuses – revente de données, espionnage, etc -. Nombreux sont les utilisateurs à ne pas cautionner cette pratique. Voici une nouvelle initiative en ce sens.

Cette application permet de gérer finement et en temps réel les collectes de données personnelles

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que des chercheurs de Carnegie Mellon ont mis au point une application permettant aux utilisateurs de mieux contrôler les appareils qui les suivent à la trace. Et ce même lorsqu’ils sont dehors, en public, et qu’ils ne savent pas nécessairement qu’ils sont ainsi suivis et que des données sont collectées à leur insu. “Considérez des caméras publiques avec des fonctionnalités de reconnaissance faciale et de scène, des beacons Bluetooth qui suivent vos déplacements ou la sonnette ou l’enceinte intelligente du voisin. L’application IoT Assistant vous permet de découvrir les appareils IoT à proximité et les données qu’ils collectent Si l’appareil propose des options de vie privée, et notamment la possibilité de ne pas participer à la collecte de données, l’application permet d’agir directement en ce sens.”

Il faut cela dit que les appareils utilisent une infrastructure dédiée

Autrement dit, voilà une application qui permettrait de gérer très finement les données personnelles collectées au fur et à mesure de ses déplacements. Malheureusement, bien que cela soit très prometteur, il y a un inconvénient certain. Pour fonctionner, il faut que les fabricants et développeurs des produits en question utilisent cette infrastructure. Dans le cas contraire, l’application restera parfaitement inutile. Cela étant dit, les chercheurs à l’origine de cette application semblent vouloir miser sur des lois comme le RGPD ou le California Consumer Privacy Act. Ils sont convaincus que cette infrastructure simplifierait grandement la mise en conformité des entreprises avec ces lois. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez découvrir l’application en fonctionnement.