Cette application gratuite vous permet de retrouver facilement un accessoire Bluetooth

Avec le Bluetooth, il est facile de perdre nos petits accessoires, qu'il s'agisse d'un écouteur ou autre. Il existe des solutions pour les retrouver. En voici une, gratuite.

Les appareils Bluetooth sont aujourd’hui très communs. Cette technologie est très répandue : elle connecte les Apple Watch et autres Fitbit à l’iPhone, les casques sans fil aux sources audio, les manettes à nos consoles. Qui dit sans fil, dit aussi que c’est plus facile à égarer. Voici une application mobile qui permet de retrouver facilement un accessoire Bluetooth.

Si vous êtes dans l’écosystème Apple, vous avez évidemment Localiser, qui permet de remettre la main rapidement sur votre accessoire. Avec une puce Apple U1, le système vous guide même pour le retrouver. Mais tous les appareils Bluetooth ne sont pas compatibles et tout le monde n’est pas dans l’écosystème Apple. Il existe des applications qui fonctionnent un peu comme la puce U1, quel que soit votre smartphone.

Trouver son accessoire Bluetooth égaré sur iPhone et Android

La meilleure application gratuite pour ce faire est probablement Wunderfind, disponible sur iOS et Android. Après avoir passé l’écran proposant de payer à la version payante, l’interface est simple, montrant tous les appareils Bluetooth à proximité. Les vôtres, évidemment, mais aussi d’autres que vous ne connaissez probablement pas. Le Bluetooth ayant une portée d’environ 10 mètres, il est possible de capter des signaux un peu plus loin que votre foyer.

D’autres applications gratuites, comme LightBlue et Bluetooth BLE Device Finder, vous montrent aussi une telle liste. Ce qui différencie vraiment Wunderfind, c’est qu’elle vous guide vers l’accessoire gratuitement. Lorsque vous tapotez sur l’un des appareils détectés, un nouvel écran apparaît, avec un grand cercle et un petit cercle bleu au milieu. La taille de ce cercle bleu dépend de la distance avec l’accessoire que vous cherchez. Plus il est grand, plus vous êtes proche.

Les commentaires de Wunderfind applaudissent cette fonctionnalité. C’est à se demander pourquoi davantage d’entreprises ne proposent pas d’applications comme celle-ci. Apple Localiser est un bon début, mais elle pourrait ajouter une fonction similaire.

Il est difficile de chercher des AirTag avec les apps de tracking Bluetooth

Là où ces applications montrent leurs limites, c’est avec les AirTag. Ceux-ci permettent de ne plus égarer ses clefs, son portefeuille et autre. Mais ils permettent aussi de traquer quelqu’un. Apple a mis en place des garde-fous pour prévenir ces cas d’utilisation. Si votre iPhone détecte un étrange AirTag à proximité pendant un certain temps, et que l’AirTag est loin de son propriétaire, vous êtes alerté(e), via une annonce sur votre iPhone et un signal sonore depuis l’AirTag. Il y a aussi une application permettant aux utilisateurs Android de scanner des AirTag à proximité.

Ces applications de détection d’accessoires Bluetooth ne parviennent pas à trouver les AirTag. Certainement une protection particulière mise en place par Apple dans son tracker. L’Apple AirTag n’est pas le seul tracker Bluetooth sur le marché. Tile en propose aussi. Sont-ils visibles par ce genre d’application ? N’en ayant pas, je ne saurais le dire. Mais c’est à savoir si vous tentez d’utiliser une application comme celle-ci pour trouver un tracker Bluetooth.

Quoi qu’il en soit, Wunderfind est une très bonne option pour retrouver un appareil Bluetooth perdu. Si vous voulez payer la version Pro à 4,99 €, vous aurez des fonctionnalités “Pro”, comme un son pour retrouver les accessoires égarés, des notifications lorsque les accessoires sont perdus ou retrouvés, une carte des accessoires Bluetooth aux alentours, etc.