Cette app vous permet de suivre les moindres modifications sur un site web

Visual Ping est un service web qui permet de suivre et d'être averti des moindres modifications sur une URL. Pratique dans bien des situations.

Si vous avez déjà eu besoin de suivre les modifications effectuées sur un site web, Visual Ping peut aider. Il s’agit d’un site et d’une extension pour navigateur qui traque les moindres changements (textuels, visuels ou de formatage) que vous souhaitez suivre. C’est un peu comme utiliser la Wayback Machine de Internet Archive, mais en temps réel.

Visual Ping pouvait par exemple servir pour suivre les cours d’une action ou les fluctuations de tarifs sur des produits comme des composants de PC ou les consoles de jeu vidéo, mais il y a énormément d’autres utilisations. Par exemple, lorsque les vaccins contre le Covid-19 ont commencé à arriver, nombre d’utilisateurs se sont appuyés sur Visual Ping pour connaître les rendez-vous disponibles. Vous pouvez aussi utiliser Visual Ping pour suivre les produits ouverts à la précommande ou lorsque les billets d’un événement en direct sont en vente. Et vous pouvez vous en servir pour détecter la moindre modification sur un document en ligne. Vous pouvez même l’utiliser pour connaître le statut des serveurs de Final Fantasy XIV à tout moment. Et si Twitter décide un jour d’implémenter la fonctionnalité d’édition, vous pourrez l’utiliser pour suivre les différentes modifications.

Visual Ping est diponible en deux formats : il y a l’extension pour navigateur gratuite et la page web VisualPin.io. Les deux versions offrent la même fonctionnalité, mais fonctionnent légèrement différemment.

Extension navigateur Visual Ping

L’extension gratuite permet de suivre n’importe quel changement sur un site, scannant les pages jusqu’à des intervalles de 5 secondes et vous informant des modifications tant que votre ordinateur est allumé et que votre navigateur est ouvert.

L’inconvénient, c’est que le processus utilise les ressources de votre machine. Fort heureusement, l’extension effectue aussi jusqu’à deux vérifications côté serveur par jour, ce qui peut être très pratique si vous n’êtes pas devant votre ordinateur.

Vous pouvez installer l’extension Chrome ici. À noter, cette dernière fonctionne avec n’importe quel navigateur basé sur Chromium, comme Edge.

Site VisualPing.io

Le site VisualPing.io, lui, fonctionne entièrement côté serveur et effectue ses vérifications que vous soyez devant la machine ou non. Vous pouvez suivre jusqu’à cinq URL en même temps gratuitement et le serveur vérifie chaque page jusqu’à une fois par jour.

Cela étant dit, il vous faudra payer pour augmenter la fréquence du scan ou pour suivre plus de 5 URL. Les offres démarrent à 10 $ par mois pour suivre 25 sites avec des vérifications toutes les heures. Il y a aussi des options avec paiement à l’utilisation.

Fort heureusement, les deux versions de Visual Ping sont gratuites à l’essai et faciles à utiliser. N’hésitez pas à tester l’extension navigateur pour tester le service lorsque vous êtes devant votre PC et que vous voulez prendre une décision rapide, et le site VisualPing.io pour ce qui ne demande pas de réaction immédiate. Quelle que soit la version utilisée, activez les notifications push sur votre navigateur et sur votre client email sur le téléphone si vous voulez pouvoir réagir vite.