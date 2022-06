Cette app permet de regarder les vidéos YouTube sur l’Apple Watch

WatchTube permet de regarder les vidéos YouTube sur l'Apple Watch. Pas nécessairement pratique, mais cela peut dépanner.

Difficile de vouloir vraiment regarder des vidéos YouTube sur un écran aussi petit que celui de l’Apple Watch, mais cela peut être pratique si vous avez besoin de regarder quelque chose rapidement ou voir la prochaine étape d’un tutoriel quelconque. L’app WatchTube pour Apple Watch permet justement de le faire, et ce, même si votre iPhone n’est pas à proximité.

WatchTube permet de regarder les vidéos YouTube sur l’Apple Watch

WatchTube est gratuite et prend en charge la majorité des vidéos YouTube. À l’heure d’écrire ces lignes cependant, les YouTube Shorts et les lives ne sont pas supportés. L’application s’ouvre assez rapidement sur uen Apple Watch SE et les vidéos sélectionnées pour vous se chargent facilement, avec un petit délai – et puisque l’Apple Watch a un très bon écran, le rendu n’est pas mauvais -. Cependant, la majorité des vidéos YouTube n’ont pas un ratio d’aspect carré, il faudra donc faire avec des bandes noires en haut et en bas.

Dans l’idéal, vous utiliserez un casque ou des écouteurs Bluetooth, comme les AirPods, pour regarder vos vidéos pour éviter de trop puiser dans la batterie. Dans le cas contraire, WatchTube joue le son via le haut-parleur de la montre, ce qui impacte grandement l’autonomie. Et ce dernier n’a pas été pensé et conçu pour lire ce genre de contenu.

Pas nécessairement pratique, mais cela peut dépanner

WatchTube a quatre écrans principaux : une sélection, la recherche, l’historique et les paramètres. Vous pouvez modifier la sélection pour ne faire apparaître que certains types de vidéos, comme le gaming ou les actualités. L’app supporte aussi le sous-titrage et vous pouvez ajuster la taille du texte, une option très appréciable au vu la taille de l’écran.

Une fois une vidéo sélectionnée sur WatchTube, vous pouvez laisser un like avant la lecture. Vous pouvez aussi utiliser l’icône en forme de roue crantée pour afficher davantage d’options. Là, vous aurez notamment accès à la description, l’activation ou la désactivation des sous-titres, aux commentaires et même à la génération d’un QR Code pour partager ladite vidéo. Vous pouvez utiliser un autre appareil pour scanner le QR Code et lire la vidéo sur ce second appareil.

Attention, à l’heure d’écrire ces lignes, l’app ne prend pas en charge votre compte. Autrement dit, vous ne pourrez pas vous connecter pour accéder à vos abonnements et aux vidéos sélectionnées pour vous spécifiquement.