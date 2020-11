Cet appareil envoie la musique directement dans votre tête

La musique est incontournable à nombre d'entre nous, au quotidien. Pour travailler, pour faire du sport, se déplacer. Mais pour en pas gêner autrui, il faut un casque ou des écouteurs. À moins que...

Si vous voulez profiter d’une chanson ou d’un film en privé, le seul moyen de ce faire est d’utiliser un casque ou des écouteurs, pour que les autres n’entendent pas ce que vous écoutez. Cela étant dit, il peut arriver que ces accessoires soient assez inconfortables, a fortiori si vous les utilisez durant de longues périodes. Et une fois le casque ou les écouteurs sur les oreilles, on ne se retrouve souvent coupé du monde. Voici une alternative très prometteuse.

Noveto Systems Soundbeamer, et la musique arrive directement dans votre tête

Il existe aujourd’hui déjà une alternative à cette manière de profiter de la musique en privé, il s’agit de la conduction osseuse. Mais la société israélienne Noveto Systems a développé une technologie de diffusion sonore à nulle autre pareille. Leur appareil est capable de diffuser le son d’une source quelconque directement dans vos oreilles sans nécessiter de casque ou d’écouteurs. Cela permet de créer des poches d’écoute personnelles qui permettent de s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’un certain degré de vie privée.

Adieu casque ou écouteurs !

Le Soundbeamer n’a pas encore eu trop l’occasion de montrer de quoi il est capable mais certains membres de The Associated Press ont pu le découvrir en pleine action et d’après leurs retours, le rendu est extrêmement réaliste. On jurerait apparemment que le son provient bien de l’intérieur de nos oreilles et en même temps, c’est comme s’il était parfaitement englobant. Difficile de parler de qualité de son ou même de comparer cet appareil avec des casques ou écouteurs haut de gamme existants mais les cas pratiques d’utilisation d’une telle solution sont déjà nombreux.

On les imagine très volontiers dans des open-spaces, permettant aux employés de profiter de leur musique sans perturber le moins du monde les collègues. Le Soundbeamer pourrait aussi permettre aux utilisateurs de regarder des vidéos ou écouter de la musique sur leur téléphone en public sans gêner autrui. Impossible, pour l’heure, de savoir quand cette technologie sera proposée au grand public, si elle l’est un jour, et encore moins à quel tarif, mais l’idée est vraiment intéressante. À suivre !