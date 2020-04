Cet alliage de silicium émet de la lumière, pour des puces encore plus petites ?

L'électronique moderne arrive aujourd'hui dans une impasse. Pour être toujours plus performante, il faut embarquer toujours davantage de composants dans des volumes toujours plus réduits. L'industrie arrive aux limites du silicium. À moins que...

La volonté et le besoin perpétuels de puces toujours plus petites rencontre aujourd’hui énormément d’obstacles. Les spécialistes de l’industrie atteignent aujourd’hui les limites même du silicium. Il faudra pour aller plus loin une véritable innovation dans ce domaine. Et celle-ci pourrait avoir justement été mise au point dans un laboratoire des Pays-Bas. Explication.

Des chercheurs mettent au point un silicium qui émet de la lumière

Les connexions optiques permettraient d’obtenir des processeurs plus denses et plus rapides en éliminant les problèmes de surchauffe et d’énergie. Malheureusement, le silicium est franchement nul dès lors qu’il est question d’émettre de la lumière. Ou tout du moins, il l’était. En effet, des chercheurs de l’Université de Technologie de Eindhoven ont mis au point ce qu’ils clament être le premier alliage de silicium capable d’émettre de la lumière. Il s’agit plus précisément d’un mélange de silicium et de germanium dans une structure hexagonale permettant une bande interdite et de fait émettant de la lumière.

Pour des puces toujours plus denses et rapides

Les scientifiques tentent d’accomplir cela depuis environ 50 ans, selon l’Université. Une équipe avait bien mis au point un silicium hexagonal en 2015 mais les chercheurs n’étaient pas parvenus à émette de la lumière jusqu’à aujourd’hui. La chose fut possible en réduisant au maximum le nombre d’impuretés et de défauts. Il faut encore que l’équipe parvienne à fabriquer un laser avant que cette technologie puisse être utilisée dans les puces. Et il faudra encore de nombreuses optimisations et tests avant de pouvoir en profiter des produits électroniques grand public. Toujours est-il que le laser devrait être prêt avant la fin de cette année 2020. Et il s’agit là du plus gros obstacle, selon les chercheurs. À suivre !