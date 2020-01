Ces robots de Facebook utilisent l’intelligence artificielle pour se déplacer sans carte

Les robots ont encore beaucoup à apprendre avant d'être parfaitement autonomes. À l'heure actuelle, par exemple, ils ne peuvent se passer de cartes pour se déplacer dans nos maisons notamment. Facebook dévoile aujourd'hui sa dernière création. Impressionnant.

Les robots comme les aspirateurs Roomba se basent sur des cartes pour trouver leur chemin dans nos maisons. Pour ce faire, le robot évolue dans les différentes pièces et chaque fois qu’il rencontre un obstacle, il l’ajoute à sa base de données. Ainsi, nettoyage après nettoyage, le robot aspirateur crée une carte précise de votre maison et sait où il peut et ne peut pas aller. Facebook a mis au point une intelligence artificielle pour ce genre de robot qui pourrait faire disparaître ces cartes.

Facebook a mis au point un algorithme à base d’intelligence artificielle

Selon Facebook, le principal inconvénient à utiliser de telles cartes, c’est que celles-ci peuvent être rapidement périmées. Par exemple, il suffit de déplacer un meuble, même légèrement, pour que la carte existante devienne obsolète. Si l’on en croit un récent communiqué du géant américain, ses chercheurs auraient créé un nouvel algorithme d’apprentissage par renforcement distribué baptisé DD-PPO. Selon eux, celui-ci permettrait justement de résoudre ce problème.

pour permettre aux robots de se déplacer dans une pièce sans avoir besoin de carte

Avec ce nouvel algorithme, il serait possible de créer des robots capables de naviguer dans une zone sans avoir besoin de carte. L’appareil serait aussi en mesure d’atteindre sa destination dans 99,9% des cas. Mieux encore, la machine ne dévierait de sa route idéale que de 3% au maximum. Cela signifie que, en théorie tout du moins, vous pourriez placer un robot dans une pièce qu’il ne connaît pas, sans carte donc, et il pourrait trouver son chemin. Cela étant dit, comme le précise Facebook, il reste encore beaucoup de travail à effectuer. “Nous sommes impatients d’explorer les nouvelles solutions en matière de navigation sur objectif en RGB seul. C’est particulièrement important parce que les données de compas et de GPS peuvent être perturbées ou ne pas être disponibles dans certains espaces intérieurs. Nous allons aussi appliquer nos modèles DD-PPO à différentes tâches bien précises.”