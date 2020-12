Ces robots de Boston Dynamics dansent comme s’ils fêtaient la fin de l’année 2020

La robotique a avancé à pas de géants ces dernières années. Portée par des sociétés comme Boston Dynamics, l'industrie dévoile régulièrement des créations toujours plus impressionnantes.

Les robots ont fait d’énormes progrès ces dernières années. On doit ces avancées impressionnantes à des sociétés à la pointe de leur secteur, avec en tête de liste Boston Dynamics. Ses créations sont époustouflantes, parfois effrayantes, il faut le reconnaître, mais ses robots sont en mesure d’accomplir des tâches toujours plus complexes. Nouvel exemple aujourd’hui avec cette vidéo… de danse.

Les robots de Boston Dynamics s’offrent une petite danse

Avec un homonyme comme Atlas, on pourrait penser que le robot bipède de Boston Dynamics serait le spécimen le plus agile de la planète. Et puis nous avons pu constater qu’il s’était découvert une passion pour le parkour. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter la danse à la liste de ses talents. Dans cette dernière vidéo en date, qui est déjà devenue virale, vous pouvez voir Atlas et toute la famille de robots de Boston Dynamics, y compris le robot-chien Spot et Handle, spécialiste de l’empilage de cartons, danser sur la chanson “Do You Love Me” de The Contours. Et l’on envie facilement la mobilité et la grâce de ces robots.

Des progrès impressionnants depuis le danse de Spot en 2018

Ce n’est pas la première ois que l’on peut voir un robot de Boston Dynamics se trémousser sur de la musique. En 2018, alors que l’entreprise appartenait au géant japonais SoftBank, Spot dansait sur le classique “Uptown Funk” de Bruno Mars. Si vous regardez les deux clips l’un après l’autre, vous constaterez à quel point les choses ont évolué en deux petites années. La danse de Spot que nous avions pu découvrir en 2018 était déjà impressionnante, mais elle est très loin de celle proposée aujourd’hui.

Cette vidéo est publiée après une année très riche pour Boston Dynamics. Il y a quelques semaines, Hyundai rachetait pas moins de 80 % des parts de l’entreprise, en faisant là son troisième propriétaire en dix petites années. C’est aussi cette année que le robot-chien Spot fut commercialisé (au tarif assez prohibitif de 74 500 $) et au Canada, quelqu’un a même pu en apercevoir un faire une petite promenade en pleine rue.