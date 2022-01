Ces robots chirurgiens peuvent opérer sans assistance humaine

Le système STAR est un robot chirurgien capable d'opérer sans assistance humaine. Extrêmement prometteur.

Les robots peuvent accomplir toutes sortes de missions. Certaines très périlleuses, d’autres bien plus ronflantes, dira-t-on. Toujours est-il que, finalement, la seule limite semble être l’imagination de leurs concepteurs. Ils sont déjà implantés notamment dans le de domaine de la médecine, assistant parfois les chirurgiens sur des opérations complexes. Ce robot, par contre, peut opérer sans la moindre assistance humaine.

Le système STAR est un robot chirurgien

L’utilisation de robots pour les opérations chirurgicales n’est pas nouvelle. Nous avons déjà eu vent de médecins qui utilisent des aides robotiques dans leurs opérations. Et si, un jour, des robots chirurgiens venaient opérer leurs patients sans l’aide du moindre médecin ? C’est l’objectif que tentent d’atteindre des chercheurs de la John Hopkins University.

Les scientifiques ont développé un système baptisé STAR, pour Smart Tissue Autonomous Robot. Dans l’un de leurs tests, le robot a été en mesure de réaliser une procédure chirurgical complexe sur un cochon sans la moindre assistance humaine, et il semblerait que la machine ait réalisé un travail de meilleure qualité que ce qu’aurait pu faire un humain.

capable d’opérer sans assistance humaine

L’opération en question était une anastomose du petit intestin. Il s’agit de reconnecter les extrémités d’un intestin dans le cas où celui-ci a dû être sectionné, pour traiter une tumeur, par exemple. Et ce qui est très complexe avec ce genre d’opération, c’est que la moindre erreur, aussi minuscule soit-elle, peut entraîner des fuites. Et comme il s’agit d’un tissu mou, les conséquences peuvent être immédiates et les dégâts très importants.

En utilisant le système STAR sur quatre cochons, il s’avère que le robot a pu réaliser des sutures et des points plus précis et fiables. Aucune fuite n’a par ailleurs été détectée. Il faudra cependant attendre longtemps, très longtemps avant, éventuellement de voir le système STAR utilisé sur des patients humains, mais cela semble très prometteur. Nous pourrions tout à fait être opérés, dans un futur relativement proche, par des robots.