Ces lentilles de contact pourraient résoudre le problème du daltonisme

La vue est un sens très fragile. Celle-ci se dégrade avec l'âge et il est malheureusement très facile de souffrir d'une affliction quelconque la concernant. Le daltonisme est une anomalie assez commune, et relativement handicapante au quotidien...

Aujourd’hui, il existe pratiquement une technologie pour tout. Rares sont les domaines qui n’ont pas été abordés par la technologie. La santé, le corps humain ont grandement profité des innovations technologiques ces dernières années, et ce n’est pas terminé. Qui sait, peut-être dans quelque temps pourra-t-on aider les gens souffrant de daltonisme aussi simplement qu’en leur faisant porter des lentilles de contact…

Ces lentilles de contact peuvent corriger le daltonisme

Une paire de lentilles de contact pour dire enfin adieu au daltonisme. Voilà qui serait fort sympathique, n’est-ce pas ? Il existe déjà aujourd’hui un certain nombre de solutions mais aucune aussi efficace et simple que celle-ci. Malheureusement, ces lentilles ne sont pas encore disponibles. Il n’en reste pas moins que c’est une approche très intéressante, pour un produit final qui pourrait aider un grand nombre de personnes. Il faudra encore réaliser les tests cliniques obligatoires avant d’envisager une mise sur le marché mais c’est en tous les cas une innovation très importante pour aider les daltoniens.

grâce à des métasurfaces nanoscopiques en or

Dans le communiqué de presse officiel, les chercheurs mentionnent avoir incorporé des dispositifs optiques ultra-fins, des métasurfaces, sur les lentilles pour corriger la deutéranomalie. Il s’agit d’un type d’affaiblissement de la vision de la couleur verte correspondant à un faible degré de deutéranopie. La deutéranopie qualifie un œil ne possédant pas la capacité de voir le vert. Les lentilles utilisent ces métasurfaces basées sur des ellipses en or nanoscopiques pour corriger ces déficiences de manière personnalisée et durable. Un travail de précision très facile d’utilisation, bien plus que les solutions existantes – lesquelles sont souvent bien plus encombrantes -.