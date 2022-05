Ces gestes cachés sur l’iPhone que vous ne connaissiez probablement pas

L'Apple iPhone dispose d'un grand nombre de gestes. Certains sont bien connus, d'autres pas du tout. Et parmi ceux-ci, il y en a de fort pratiques. Présentation.

Vous souvenez-vous lorsque vous étions stupéfaits de découvrir qu’il était possible de déplacer le curseur sur l’iPhone en restant appuyé sur la barre d’espace ? Il existe de nombreux autres raccourcis cachés de ce genre, certains étant plus utiles que d’autres, évidemment, mais tous méritent d’être testés car ils pourraient devenir vos raccourcis préférés.

Toucher le dos de l’appareil

Depuis iOS 14, il est possible d’effectuer un double ou un triple tapotement sur l’arrière de l’iPhone pour effectuer une action. Et cette action est totalement personnalisable. Vous pouvez par exemple lancer le centre de contrôle avec un double tapotement et prendre une capture avec un triple tapotement sur l’arrière de votre appareil.

Pour configurer la fonctionnalité, direction les Réglages > Accessibilité > Toucher, puis touchez Toucher le dos de l’appareil.

L’accès facile pour faire baisser les apps

Si vous avez du mal à atteindre la moitié supérieure de l’écran de votre iPhone, vous pouvez vous simplifier la vie avec la fonctionnalité Accès facile. Celle-ci permet de balayer vers le bas pour faire tenir la moitié supérieure de l’écran dans la moitié inférieure, et la rendre donc accessible à vos doigts. Pour l’activer, direction Réglages > Accessibilité > Toucher > Accès facile.

Si votre iPhone a un bouton Home, l’accès facile est déjà activé. Il suffit de tapoter deux fois dessus (sans appuyer) pour en profiter.

Trois doigts pour couper, copier et coller

Vous savez peut-être déjà comment sélectionner un mot (double tapotement) ou un bloc entier de texte (triple tapotement). Mais une fois cela fait, si vous avez des soucis pour afficher le menu copier/couper/coller, essayez cela :

Copier : utilisez trois doigts pour pincer vers l’intérieur. Cela va copier le texte automatiquement et si l’opération est réussie, vous verrez la notification “Copié” en haut de l’écran.

: utilisez trois doigts pour pincer vers l’intérieur. Cela va copier le texte automatiquement et si l’opération est réussie, vous verrez la notification “Copié” en haut de l’écran. Couper : utilisez trois doigts pour pincer vers l’intérieur deux fois.

: utilisez trois doigts pour pincer vers l’intérieur deux fois. Coller : utilisez trois doigts pour pincer vers l’extérieur.

La méthode la plus rapide pour “annuler”

Si vous avez accidentellement tapé quelque chose ou exécuté une action que vous voulez annuler, vous pouvez tenir votre iPhone fermement et le secouer quelques fois pour annuler le texte ou l’action. Si vous avez peur de faire tomber le téléphone, vous pouvez aussi utiliser trois doigts pour balayer vers la gauche. Même opération.

De la même manière, pour répéter l’action, vous pouvez utiliser trois doigts pour balayer vers la droite.

Glisser à deux doigts pour sélectionner des messages

Si vous voulez sélectionner plusieurs conversations dans l’application Messages, laissez simplement deux doigts sur l’écran et glissez ensuite vers le haut ou le bas pour sélectionner plusieurs messages. Cela fonctionne aussi dans d’autres apps Apple, comme Notes ou Rappels. Cela peut fonctionner dans d’autres apps comme Telegram, mais il faudra choisir Sélection de messages avant de commencer à glisser.

Glisser et déposer plusieurs éléments

Si vous avez iOS 15 sur votre iPhone, vous pouvez sélectionner plusieurs messages texte pour les glisser et déposer rapidement dans une nouvelle note.

Balayer pour revenir en arrière ou pour chercher

Un autre geste caché utile, pouvoir revenir à la page précédente rapidement. Vous pouvez balayer vers la droite depuis la gauche de l’écran pour revenir. Cela fonctionne dans Safari, les Réglages et de nombreuses applications.

Vous pouvez aussi balayer vers le bas depuis une zone vide sur l’écran d’accueil ou de verrouillage de votre iPhone pour faire apparaître Spotlight, qui permet de chercher une application, du contenu dans les applications et bien davantage. Si votre iPhone a énormément d’apps, par exemple, la recherche Spotlight permet de s’y retrouver plus facilement.