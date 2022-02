Ces Chromebook seront les premiers à prendre en charge Steam sur Chrome OS

Google publie une première liste de Chromebook qui seront capables de faire tourner Steam.

Les Google Chromebook ne sont pas franchement connus pour être des machines taillées pour le jeu vidéo. Ces appareils sont en effet principalement utilisés comme machines pour le travail ou les cours, mais si vous aimez le système d’exploitation de la firme de Mountain View et que vous adoreriez pouvoir jouer dessus, vous avez de la chance, dans une certaine mesure.

Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, Steam devrait arriver, un jour, sur Chrome OS. Et si l’on en croit de récents changements dans le code de l’OS, Google a commencé à partager une première liste de Chromebook qui seront officiellement compatibles avec la plate-forme de distribution de contenu en ligne de Valve.

Parmi ces machines, on retrouve les Acer Chromebook 514 (CB514-1H), Acer Chromebook 515, Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W), ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500), ASUS Chromebook CX9 (CX9400) et HP Pro c640 G2 Chromebook. Il y a aussi par ailleurs un ordinateur répondant au nom de code Lindar. Il s’agirait d’un produit Chromebook pas encore commercialisé de Lenovo.

Bien évidemment, cette liste est tout sauf exhaustive. Il y a donc de grandes chances que de certains utilisateurs de Chromebook actuels puissent profiter de Steam, mais un grand nombre seront dans l’incapacité de le faire. On ne connait pas (encore) les prérequis techniques pour ce faire, mais c’est tout de même une bonne chose. Nul ne sait non plus, à l’heure actuelle, quand Steam fera officiellement son apparition sur Chrome OS, mais si vous avez l’une des machines listées ci-dessus, préparez-vous à pouvoir jouer avec… avec certains jeux disponibles sur Steam tout du moins !

Voilà en tous les cas une fonctionnalité très intéressante, qui devrait sans aucun doute permettre de populariser encore davantage cet OS.