Ces bouteilles en plastique à base de plantes se dégradent en un an

Le plastique est utilisé à outrance aujourd'hui. On le voit un peu partout sur la planète, dans nos océans. Il s'accumule, pollue et reste difficile à traiter convenablement. Voici un plastique à base de plantes qui pourrait devenir très populaire.

Comme si cela n’était pas encore assez clair, la pandémie de Covid-19 a montré les effets négatifs de l’Homme sur la planète. Avec les nombreuses mesures de confinement prises par les gouvernements, les niveaux de pollution de l’air ont sensiblement diminué, par exemple. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il est grand temps de s’attaquer aux autres problèmes environnementaux, notamment le plastique.

Avantium a mis au point un plastique à base de plantes biodégradable en un an

Avantium est une entreprise basée aux Pays-bas et spécialisée en biochimie. Elle espère bien pouvoir résoudre une grande partie de ce problème grâce à son nouveau plastique à base de plantes fabriqué à partir de cultures développées durablement. Et il semblerait que ce projet soit viable puisqu’il a déjà attiré l’attention de plusieurs géants dont Carlsberg, Coca-Cola et Danone. Tous trois ont annoncé leur intention d’utiliser la technologie de Avantium dans de futurs produits.

Plusieurs géants de l’alimentaire sont déjà intéressés

Dans la grande majorité des cas, le plastique est fabriqué à partir d’énergies fossiles. Le design actuel n’est pas exactement biodégradable et les énergies fossiles, comme chacun le sait, ne sont pas infinies. Le plastique à base de plantes de Avantium, par contre, l’est. Il a été conçu pour se décomposer en une petite année seulement dans un bac à compost bien que, dans l’idéal, il faudrait qu’il soit recyclé. Cela étant dit, la capacité de se décomposer en si peu de temps signifie que la nature ne sera pas inondée de plastique ad vitam æternam. Les plastiques à base de plantes ne sont pas vraiment nouveaux. Plusieurs projets de ce genre ont déjà vu le jour, dont certains réalisés à partir de maïs génétiquement modifié. Encore faut-il que ce plastique se démocratise. Et il ne s’agit pas là véritablement d’une “solution” au problème actuel, simplement d’une alternative un peu plus acceptable.