Ces applications Windows ne sont plus utiles (et peut-être risquées pour votre machine)

De nombreuses applications Windows ne sont plus utiles aujourd'hui. Certaines peuvent même présenter un risque pour votre machine.

Avec tous les ordinateurs, c’est la même chose : avec le temps qui passe, les petites apps s’accumulent, tout comme cet utilitaire que vous aviez téléchargé pour ceci ou cela, mais qui fonctionne toujours en arrière-plan. D’autant plus que Windows a aussi son lot de bloatwares. Que votre PC soit vieux ou non, vous devriez, de temps à autre, faire une liste des apps installées et décider desquelles vous pouvez vous passer.

Voici certaines apps Windows dont vous devriez vous séparer immédiatement, soit parce qu’elles sont trop vieilles, soit parce qu’elles présentent un risque de sécurité, soit parce que ce ne sont que des scams.

CCleaner et autres utilitaires de nettoyage

Windows 10 et 11 font du très bon travail pour se nettoyer. Nul besoin d’une app dédiée – a fortiori CCleaner. CCleaner était une application très efficace pour faire du ménage dans Windows. Mais en 2017, elle a été rachetée par Avast, qui a commencé à lui ajouter tout un tas de fonctionnalités non essentielles et autres outils de monitoring. Bien que l’app ait évolué dans le bon sens aujourd’hui, il n’y a plus grand sens d’utiliser un utilitaire comme CCleaner de nos jours.

Technologies redondantes comme Flash, Silverlight, Java

Adobe Flash n’existe plus. Fort heureusement. Mais il est peut-être encore sur votre ordinateur. Il en va de même pour d’anciens frameworks et technologies comme Microsoft Silverlight, Java ou Shockwave. Allez dans la liste des apps installées et si vous les voyez, débarrassez-vous-en immédiatement.

Un utilitaire gratuit pour les captures d’écran comme Lightshot

Lightshot est un utilitaire gratuit pour réaliser des captures d’écran et les envoyer dans le cloud. C’est pratique, mais cela pose un risque de sécurité. Mieux vaut ne pas utiliser d’outil tiers pour les screenshots de vos données personnelles. Encore moins une solution comme Lightshot qui se connecte au cloud, sur lequel vous n’avez aucun contrôle.

Utilisez l’outil natif de Windows, ou ShareX, probablement le meilleur outil tiers de cette catégorie.

Cortana

Cortana est l’un des projets de Microsoft qui n’a jamais rencontré le succès. Il était déjà caché dans Windows 10, il a disparu dans Windows 11. Mais Cortana est peut-être encore en arrière-plan, consommant du stockage et des ressources. Utilisez le script Windows10Debloater dans PowerShell pour vous en débarrasser en un tour de main.

Des apps comme Bonjour, QuickTime, iTunes et autre

Si vous avez installé iTunes une fois en 2014, vous avez encore au moins cinq applications Apple sur votre machine. Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment besoin d’iTunes, et si vous voulez sauvegarder ou synchroniser votre iPhone avec un PC, vous pouvez utiliser un outil tiers (ou simplement iCloud).

Allez dans la liste de vos apps et supprimez tout ce qui est lié à iTunes, comme Bonjour, Apple Software Update, Apple Mobile Device Support, QuickTime et iTunes.

Bloatwares des fabricants

Si vous avez acheté un PC Windows chez un fabricant autre que Microsoft, il y a de grandes chances que celui-ci dispose d’apps préinstallées qui ne vous sont d’aucune utilité. Allez dans la liste des apps installés pour les trouver. Utilisez le site Should I Remove It? pour savoir si vous pouvez les désinstaller immédiatement.

Bloatware McAfee

McAfee est l’une de ces apps antivirus qui ne sont pas sûres. Et il a été prouvé que leur désinstallation complète sur Mac pouvait être vraiment délicate. Elle est souvent préinstallée sur les PC et pas facile à utiliser. Sur Windows, il est facile de la supprimer, directement depuis la liste des apps.

Applications Torrent comme uTorrent et BitTorrent

uTorrent était la meilleure application Torrent pour Windows pendant un temps, BitTorrent était à la deuxième place. Mais uTorrent a commencé à introduire des publicités et autres joyeusetés inutiles – BitTorrent a fait de même, d’ailleurs. uTorrent avait même dissimulé un script de minage de crypto sans en informer ses utilisateurs.

Désinstallez ces applications et passez à qBittorrent, qui est sûr, gratuit et open-source.

WinRar

Tout le monde a besoin d’une app pour décompresser des archives, mais cela ne devrait pas être WinRar. Cette app n’a pas connu de vraie mise à jour en 20 ans et offre 40 jours d’essai perpétuels. Elle n’est pas bloquée si vous ne payez pas, mais continue de vous afficher une popup casse-pieds. Passez à 7-Zip, gratuit et facile à utiliser.