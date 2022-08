Ces alternatives à Google Workspace moins chères ou gratuites

Maintenant que Google a mis fin, ou presque, à son offre gratuite Google Workspace, certains voudront lui trouver une alternative gratuite, ou moins onéreuse. Voici vos options.

Google Workspace (anciennement G Suite) a mis fin à ses offres gratuites – vous ne pouvez plus payer pour un nom de domaine et utiliser les emails business de Google gratuitement. Cela n’embêtera pas vraiment les grandes organisations, dans la mesure où celles-ci utilisent déjà toutes une offre payante, mais les petites entreprises ou les particuliers qui utilisent Google Workspace sont désormais contraints de payer ou de trouver une alternative.

Passer à un compte payant Google Workspace

Pour la plupart des utilisateurs, la transition la plus facile reste de passer à un compte payant. Vous n’avez pas à migrer vos données si vous pouvez débourser les 4,68 € minimum par mois. Pour ce tarif, vous avez droit à 30 Go de stockage, Gmail avec votre propre nom de domaine et les vidéoconférences jusqu’à 100 participants.

Microsoft 365 pour les entreprises

La suite de Microsoft est un remplaçant direct de Google Workspace. Son offre démarre à 5,10 € par mois, mais vous devrez dépenser deux fois plus pour avoir les emails et les apps Office sur desktop. Microsoft offre 50 Go de stockage par boîte et 1 To de stockage OneDrive, ce qui est supérieur aux 30 Go de Google Workspace. Toujours est-il que Microsoft 365 Business reste assez onéreux. Google Docs, Sheets et d’autres apps sont incluses gratuitement dans l’offre Google.

Zoho Workplace

Zoho Workplace offre presque toutes les fonctionnalités de Google Workspace à un tarif moins élevés. Vous pouvez utiliser votre propre nom de domaine pour les emails avec 5 Go de stockage gratuitement, sans publicité. Vous pouvez définir une entreprise sur Zoho et inviter jusqu’à 5 utilisateurs sans surcoût. Il y a une limitation de 25 Mo sur les pièces jointes, mais les tarifs sont intéressants.

Si vous cherchez une alternative gratuite à Google Workspace, il n’y a pas vraiment mieux que celle-ci. Vous pouvez visiter la page des tarifs de Zoho Mail. Si vous ajoutez plus de cinq utilisateurs, l’offre commence à 1 $ par utilisateur par mois (payé annuellement). L’offre 50 Go pour la boîte de réception coûte 3,60 € par utilisateur par mois, moins cher que Google Workspace et Microsoft 365 Business.

Pour celles et ceux qui veulent une suite complète, Zoho Workplace est une alternative décente. Email, stockage cloud, appels vidéo, une alternative à Slack et des apps de bureautique, à partir de 2,70 € par utilisateur et par mois.

iCloud+

Si votre entreprise Google Workspace ne compte qu’une personne, vous pourriez envisager d’utiliser un nom de domaine avec le service email iCloud. L’offre iCloud+ coûte 0,99 € par mois pour 50 Go de stockage cloud et vous pouvez utiliser un nom de domaine personnalisé.

iCloud+ ne cible pas les entreprises, vous ne devriez donc pas l’utiliser pour gérer plusieurs utilisateurs dans une organisation. Pour les particuliers, vous avez accès à iCloud email et les apps de bureautique d’Apple, comme Pages, Numbers et Keynote. La collaboration est aussi très efficace dans les apps Apple.

Cela étant dit, vous ne devriez pas utiliser iCloud+ si vous n’avez pas d’appareils Apple. En effet, la prise en charge du service sur Windows et Android est au mieux peu fiable.

ProtonMail

ProtonMail offre un chiffrement de bout en bout de vos emails. Autrement dit, le contenu de vos emails ne peut pas être lu par le fournisseur de service. Si vous cherchez une alternative plus sécurisée que Google Workspace, l’offre gratuite ProtonMail pourrait vous convenir.

Les offres payantes démarrent à 3,99 € par mois, avec 15 go de stockage, la prise en charge du nom de domaine personnalisé et jusqu’à 10 adresses email. ProtonMail n’a pas de suite de bureautique, mais vous pouvez utiliser son service de stockage cloud Proton Drive si vous optez pour l’offre la plus onéreuse à 9,99 € par mois.

Attention, même si vous utilisez le service email chiffré de bout en bout, le chiffrement n’est valable que si vous envoyez des emails à d’autres utilisateurs disposant d’un même niveau de protection. Si vous envoyez à un utilisateur Gmail, par exemple, le chiffrement n’aura pas lieu parce que Gmail ne chiffre pas les emails sur son service.

CryptPad

Si vous cherchez une alternative à Google Docs avec une sécurité accrue, c’est CryptPad qu’il vous faut, chiffrée de bout en bout. L’offre gratuite propose 1 Go de stockage et des alternatives à Google Docs et Sheets, ainsi que d’autres outils. Tant que vous n’avez pas l’intention de stocker de gros fichiers, l’offre gratuite devrait être suffisante. Si vous êtes prêt(e) à payer, les offres payantes démarrent à 5 € par mois pour 5 Go de stockage.

Autres alternatives email à Google Workspace

Voici d’autres options décentes pour quiconque veut un service email qui ne soit propriété de Google :