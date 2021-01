CES 2021 : LG fera la démonstration d’un moniteur gaming “souple”

Chaque début d'année, le CES est l'occasion pour les entreprises de la tech de montrer aux yeux du monde leurs nouvelles technologies, leurs futurs produits. Pour définir les tendances de l'année à venir. LG sera présent, avec des écrans notamment.

Malgré la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui en découle, le CES 2021 aura bien lieu, de manière virtuelle. Les festivités se dérouleront du 11 au 14 janvier et comme chaque année, les entreprises de la tech multiplieront les présentations, démonstrations et autres communiqués. LG sera évidemment présent, pour dévoiler notamment des écrans.

LG fera la démonstration d’un écran incurvable à volonté au CES 2021

Outre plusieurs démonstrations d’écrans OLED transparents, LG Display devrait aussi impressionner avec un concept produit lié au gaming durant sa présentation virtuelle au CES 2021. Il s’agit en effet d’un “moniteur souple CSO (“Cinematic Sound OLED”)” 4K de 48 pouces. L’utilisateur peut passer d’un écran parfaitement plat à un écran incurvé à volonté. L’idée est d’utiliser le mode plat pour regarder des vidéos et, en appuyant sur un simple bouton, de passer en mode incurvé – avec un radius maximum de 1 000 mm – pour jouer de manière plus immersive.

Un écran “CSO” 4K de 48 pouces

Cette démonstration pourrait vous rappeler une autre démonstration de LG datant de l’année dernière. Il s’agissait alors d’un écran de 65 pouces qui passait en mode incurvé à volonté. Ce qui est nouveau, cette fois, c’est l’aspect CSO : il y a un film de 0,6 mm d’épaisseur sur la dalle qui vient transformer toute la dalle OLED en haut-parleur. Cela permet d’offrir un moniteur plus fin et d’offrir un son qui provient directement de l’écran en lui-même, pour ajouter encore, semble-t-il, à l’immersion, tant pour le jeu vidéo que pour l’expérience vidéo.

L’entreprise coréenne ajoute par ailleurs que ce moniteur prend en charge des taux de rafraîchissement variant de 40 à 120 Hz, ce qui est le minimum aujourd’hui pour un moniteur gaming. Certains modèles grimpent jusqu’à 240 Hz voire 360 Hz, mais ils n’ont évidemment pas cette faculté de pouvoir s’incurver à volonté. Rendez-vous donc dans quelques jours pour découvrir tout cela.