CES 2020 : Panasonic dévoile une TV OLED pour les cinéphiles

Avec un pic de luminosité plus élevé que les dalles habituelles, le mode Réalisateur et le support de Dolby Vision IQ, l'écran de la HZ2000 promet une expérience optimale pour les obsédés de la fidélité.

Le marché des téléviseur OLED est en pleine expansion, notamment grâce aux constructeurs LG et Panasonic, tandis que des fabricants comme TCL et Samsung s’intéressent de près aux technologies QLED et mini-LED. Constamment loué par la presse spécialisée, le TX-55GZ2000, dernier écran haut de gamme de Panasonic, a été baptisée “meilleur téléviseur OLED du marché” par Les Numériques, “ce qui se fait de mieux actuellement comme téléviseur pour profiter d’une image “cinéma”” par Son-Vidéo et “référence de l’image cinéma” par Clubic. Et les cinéastes, c’est bien le cœur de cible de Panasonic avec le HZ2000 présenté lors du CES de Las Vegas qui se tient du 7 au 10 janvier 2020. Plutôt que de chercher à séduire le grand public, le constructeur nippon vise les bourses les mieux fournies.

Un prix probablement très élevé

Car en effet le HZ2000 et tout son éventail devrait chiffrer, bien qu’aucun prix n’ai été communiqué pour l’instant. La génération précédente, sans toutes les innovations qui font de ce modèle ce qu’il est, a été lancé à 3 199€ au format 55 pouces et 1 000€ plus cher pour la dalle de 65 pouces. Le téléviseur a cependant des arguments. Comme son prédécesseur, il est calibré par un professionnel du cinéma (Steven Sonnenfeld, derrière Wonder Woman et A Star is Born), bénéficie d’un écran OLED “édition professionnelle”, d’un processeur intelligent HCX Pro et d’un système sonore “Tuned by Technics” (ajusté par Technics) compatible Dolby Atmos.

Un mode “Cinéaste” fidèle à la vision originelle

Les nouveautés du HZ2000 font du téléviseur le premier écran OLED à offrir le support pour Dolby Vision IQ et le Filmmaker Mode, des fonctionnalités destinées aux cinéphiles qui veulent visionner les films exactement comme les réalisateurs l’ont envisagés. Selon le communiqué de presse, “Dolby Vision IQ utilise les métadonnées dynamiques de Dolby Vision pour afficher intelligemment tous les détails du contenu, en s’adaptant à la luminosité de la pièce“. Le mode Filmmaker de son côté supprime le lissage de mouvement typique des “soap opera” et assure la bonne coloration, le bon rapport d’aspect et des framerates pour un film donné.

La dalle a été remplacée par une “Master HDR OLED Professional Edition” de Panasonic qui offre un pic de luminosité 20 % supérieur à celui des autres téléviseurs OLED — un excellent atout pour Panasonic, les téléviseurs OLED offrant des contrastes exceptionnels mais péchant sur ce point. De plus Panasonic a introduit une nouvelle fonction d’étalonnage qui aidera les téléspectateurs à calibrer les niveaux noirs avec une précision accrue. Le Panasonic HZ2000 sera disponible à l’été 2020.