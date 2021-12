Certains MacBook Pro 16 pouces ne se rechargent pas quand ils sont éteints

Certains MacBook Pro 16 pouces ont des soucis de recharge. Un cas bien précis à reproduire, mais gênant tout de même.

Le tout nouvel Apple MacBook Pro 16 pouces est une machine incroyablement performante, et franchement onéreuse aussi. Ce n’est pas un ordinateur absolument parfait, mais lorsque vous dépensez 2 000 € pour un ordinateur portable, vous êtes en droit de vous attendre à ce que les fonctions basiques… fonctionnent. Comme la recharge de la batterie. Malheureusement, certains utilisateurs ont actuellement des problèmes avec cette recharge. Explication.

Certains MacBook Pro 16 pouces ont des soucis de recharge

Si l’on en croit plusieurs posts sur Reddit, il semblerait que des utilisateurs constatent que leur ordinateur portable est incapable de se recharger lorsqu’il est éteint. C’est un scenario spécifique que tous les utilisateurs pourraient ne pas rencontrer. Le principe de ce bug est le suivant : lorsque le MacBook Pro 16 pouces n’est pas branché et que vous l’éteignez puis que vous le branchez avec le chargeur MagSafe, celui-ci émet un petit son et la LED du connecteur se met à flasher de manière continue. L’ordinateur ne se recharge pas.

Un cas bien précis à reproduire, mais gênant tout de même

Le problème ne survient pas si la machine est restée branchée et que la batterie est au-dessus de 80 %. Autrement dit, comme explicité plus haut, c’est un cas bien précis. Et cela ne semble par ailleurs affecter que le MacBook Pro 16 pouces avec le chargeur 140 W fourni avec la machine. Étrangement, si vous utilisez l’USB-C pour recharger l’appareil, le problème est inexistant.

Par ailleurs, si vous branchez le chargeur MagSafe avant d’éteindre la machine, vous n’aurez pas le problème non plus. Voilà donc autant de méthodes de contournement temporaires. Certains utilisateurs affirment aussi avoir amené leur machine à un Apple Store. Il leur aurait été répondu que la firme de Cupertino était au courant du bug et qu’elle enquêtait dessus. Certains ont eu droit à un remplacement de leur appareil.