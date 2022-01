Certains jeux Android sont désormais jouables sur Windows

Google Play Games arrive en bêta pour jouer à des jeux Android sur Windows.

Lorsque Microsoft avait annoncé Windows, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes pour les utilisateurs était de pouvoir utiliser des applications Android sur Windows via l’Amazon Appstore. Cela étant dit, si vous n’utilisez l’Amazon Appstore, mais que vous voulez tout de même profiter de certaines applications Android sur votre PC Windows, voilà qui pourrait vous intéresser.

En effet, Google vient d’annoncer le lancement de Google Play Games sur Windows. Il s’agit d’une application autonome développée par la firme de Mountain View qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Android sur leur PC Windows. Voyez cela comme la réponse de Google à Microsoft et Amazon qui travaillent ensemble pour proposer des applications Android sur Windows.

Cela étant dit, il faut ici garder à l’esprit que, contrairement à l’Amazon Appstore, Google Play Games est presque exclusivement dédié aux jeux mobiles. À l’heure actuelle tout du moins. Il ne serait pas surprenant que le géant américain finisse par étendre son application et inclure d’autres types d’applications, mais pour l’heure, il faudra se contenter des jeux. Par ailleurs, n’oubliez pas que le service est pour le moment en version bêta. Seuls les utilisateurs résidant en Corée, à Taïwan ou à Hong Kong peuvent s’inscrire pour en profiter.

Enfin, la sélection de jeux disponibles est, quant à elle, très limitée à l’heure actuelle. Mais, comme dit plus haut, dans la mesure où il ne s’agit que d’une version bêta, il en fait aucun doute que davantage de jeux vont être disponibles, et davantage d’utilisateurs pourront y avoir accès. En tous les cas, ce pourrait être très intéressant pour les utilisateurs Android disposant d’un PC Windows. Encore un peu de patience avant que Google Play Games ne soit suffisamment rôdé et ce sera une option fort sympathique.