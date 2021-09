Certains Google Pixel 3 deviennent inutilisables sans aucun avertissement

Des Google Pixel 3 deviennent inutilisables sans raison aucune. Contacté sur le sujet, Google ne s'est pas encore exprimé. Espérons que ce ne soit pas "trop" répandu.

Nos smartphones sont de véritables concentrés de technologies, de petits bijoux d’ingénierie qui ont parfois du mal à vieillir. Que ce soit à cause des logiciels évoluant extrêmement rapidement ou de composants très délicats, il est rare que nos appareils durent de longues années. Aujourd’hui, certains propriétaires de Google Pixel 3 ont une très mauvaise surprise, leur téléphone devenant inutilisable sans avertissement.

De plus en plus de possesseurs de Pixel 3 rapportent un souci des plus problématiques, un bug rendant leur appareil inutile, ni plus ni moins. Selon un rapport de Ars Technica, des propriétaires de Pixel 3 et Pixel 3 XL racontent leur mésaventure sur Google IssueTracker, les forums d’aide du géant américain ainsi que Reddit. Leur smartphone devient complètement inutilisable sans aucun avertissement ou presque. Les appareils entrent en Mode Emergency Download (EDL), un état qui empêche même de restaurer le téléphone en installant un nouveau firmware par les méthodes traditionnelles – aucun accès au bootloader -.

Contacté sur le sujet, Google ne s’est pas encore exprimé

Difficile, à ce stade, de savoir ce qui cause de bug, ni s’il est très fréquent, ou s’il existe une solution pour sortir de cette situation sans devoir remplacer le téléphone. Contacté sur le sujet, Google ne s’est pas encore exprimé. Ars Technica suggère qu’il pourrait y avoir un souci hardware, comme le démarrage en boucle qui avait touché des smartphones LG il y a quelques années, mais il n’y a à l’heure actuelle, pas suffisamment de preuves pour mettre en évidence un problème matériel.

Quoi qu’il en soit, ce genre d’incidents n’est pas du tout une bonne nouvelle pour les possesseurs de Pixel 3. Nombre de ces appareils ne sont plus garantie, ou sur le point de la perdre. Il vous faudrait donc payer pour le faire réparer ou pour acquérir un nouveau smartphone, sans que vous n’y soyez pour quoi que ce soit. Google avait déjà étendu la garantie de certains Pixel 4 pour gérer plusieurs bugs connus avec ces appareils. Il est possible que la firme de Mountain View décide de procéder de même et d’offrir des solutions gratuites aux utilisateurs impactés.