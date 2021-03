Certains Apple iPhone 11 et 12 voient leur couleur s’estomper

Si nos appareils électroniques ont aujourd'hui à peu près tous les mêmes formes, certains peuvent arborer des coloris très différents. Cette couleur résulte de procédés industriels très complexes, pas toujours au point, malheureusement.

Il est devenu assez fréquent ces dernières années de trouver des smartphones, mais aussi des tablettes et des ordinateurs portables, dans des coloris assez divers, parfois même franchement exotiques, dira-t-on. Une bonne option pour celles et ceux qui veulent se démarquer des si conventionnels appareils noirs, blancs ou gris. Malheureusement, ces coloris peuvent présenter certains défauts. C’est le cas actuellement, semble-t-il, avec certains iPhone 11 et 12.

Des iPhone 11 et 12 décolorés ?

Depuis quelques années maintenant, Apple a introduit davantage de coloris dans sa gamme d’iPhone. C’est une bonne chose dans la mesure où cela permet de proposer davantage de choix mais malheureusement, il semblerait qu’il y ait certains soucis inhérents à ces coloris, notamment aux coloris les plus clairs. C’est tout du moins ce que rapporte un rapport de Svetapple.sk. Les couleurs s’estomperaient bien trop facilement.

Les cas semblent se multiplier et la cause reste inconnue

Le rapport semble incriminer principalement le modèle PRODUCT(RED) de l’iPhone 12. Sur les bords de l’appareil, le rouge écarlate bien brillant a laissé place à une teinte orange, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus. L’article affirme aussi que l’appareil était protégé par un étui. D’éventuelles frictions répétées ne sauraient donc expliquer cette décoloration.

Et ce souci ne concerne pas uniquement l’iPhone 12 dans la mesure où d’autres rapports témoignent que des iPhone 11 et iPhone SE 2 sont sujets à des problèmes similaires. Certains avancent qu’une exposition prolongée aux UV pourraient en être la cause mais si tel devait être le cas, le problème serait plus répandu. Il est aussi possible que ce souci un souci de chaleur, celle-ci étant bien connue pour agir sur la couleur.

Toujours est-il que nous ne savons pas, à l’heure actuelle, si Apple a reconnu le problème, s’il mène l’enquête et s’il entend faire quoi que ce soit pour ses modèles futurs. Nul ne sait non plus si les propriétaires d’appareils touchés obtiendront une quelconque compensation. À suivre !