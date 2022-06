Celsius Network sous le coup d’une enquête après avoir bloqué les retraits

Celsius Network sous le coup de plusieurs enquêtes aux États-Unis suite au blocage des retraits des actifs.

La société de prêt de crypto Celsius Network avait pris la décision de bloquer à ses clients la possibilité de faire des retraits et un certain nombre d’autres transactions ce dimanche, laissant près de deux millions d’utilisateurs dans l’incapacité d’accéder à leurs fonds. Aujourd’hui, les conseils de sécurité des États de l’Alabama, du Kentucky, du New Jersey, du Texas et de Washington ouvrent des enquêtes contre Celsius, selon un rapport de Reuters. La SEC a, elle aussi, pris contact avec l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que la société de prêt de crypto a des soucis avec les autorités d’État et fédérales. Plusieurs États avaient ordonné l’année dernière à Celsius de cesser de vendre ce que l’on appelle des produits cryptos à haut rendement, qui, pour de nombreux investisseurs, sont risqués dans la mesure où ils n’offrent pas les mêmes protections FDIC que les banques. Actuellement, les résidents des États de New York et de Washington ne peuvent acheter d’actifs sur Celsius.

Les officiels du Conseil de Sécurité de l’État du Texas avaient commencé à discuter de ce blocage instauré par Celsius sur les actifs des clients ce lundi, expliquait le directeur de l’agence Joseph Rotunda à Reuters. “Je suis très inquiet par le fait que les clients – y compris de nombreux investisseurs de détail – puissent avoir besoin d’accéder immédiatement à leurs actifs sans malheureusement pouvoir le faire depuis leur compte. L’incapacité d’accéder à leurs investissements pourrait avoir des conséquences financières significatives.”

Dans son mémo expliquant aux utilisateurs sa décision, Celsius citait “les conditions extrêmes du marché” comme motivation principale. Ce blocage concerne les transferts, les retraits et les échanges entre comptes. “Nous prenons cette décision aujourd’hui pour mettre Celsius dans une meilleure position pour honorer, avec le temps, ses obligations de retrait”, écrivait alors l’entreprise.

Les utilisateurs avaient répondu via les media sociaux tout le week-end, partageant souvent les impacts négatifs que ce blocage a sur ses propres finances. Un utilisateur affirmait sur Twitter que, étant dans l’impossibilité d’accéder à ses fonds, la plate-forme avait liquidé un prêt à hauteur de plus de 27 000 $. “Ce n’est pas pour cette raison que je me suis sorti des banques”, expliquait-il.