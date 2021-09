Celio : une nouvelle collection Pokémon pour les 25 ans avec de la Team Rocket

Pikachu se met dans la peau des vilains de Pokémon avec Celio.

Depuis plusieurs années, Celio réalise régulièrement des collaborations avec The Pokémon Company pour proposer des collections dans toute l’Europe à des prix accessibles. Afin de participer aux célébrations du 25ème anniversaire de Pokémon, la marque française de prêt-à-porter masculin a eu la bonne idée de costumer la mascotte Pikachu aux couleurs des antagonistes de la licence.

Taillez votre garde-robe pour la conquête du monde avec Pokémon by @celio : Villain Costume Pikachu Collection. 😏⚡️ Mettez rapidement vos infâmes stratagèmes à exécution : cette collection est arrivée ! pic.twitter.com/Cm4xpPvB1R — Pokémon France (@PokemonFR) August 17, 2021

Les pièces espiègles, mais surtout électriques, de Pokémon by Celio : Villain Costume Pikachu Collection vont ravir les souvenirs des fans (anciens comme nouveaux) qui ont déjà affronté l’arrogante Team Rocket et ses variantes dans les différents jeux de Game Freak sur les consoles de Nintendo. Les prix varient entre 5,99 et 79,99 euros.

La collection “Villain Costume Pikachu” de Celio

Tee-shirts

Modèle “Pikachu à l’assaut” : Toutes les organisations criminelles du monde de Pokémon sont représentées par Pikachu qui a décidé de se déguiser ! Chacun est placé sur un carré de couleur propre à son équipe, formant un motif dont les teintes contrastent avec le noir du tee-shirt. À l’arrière, l’inscription 025 rappelle le numéro de Pikachu dans le Pokédex, tout en faisant référence au 25ème anniversaire de Pokémon

Modèle “Une marée de Pikachu” : Ce tee-shirt blanc est parsemé de tous les Pikachu de la collection, représentés en contour. Ainsi, ils donnent une allure moderne à une pièce simple. De plus, le motif ne saute pas aux yeux directement grâce à son absence de couleurs, et rend la pièce compatible avec toutes vos tenues !

Modèle “Voici la Team Rocket” : Organisation criminelle emblématique de la série, la Team Rocket est à l’honneur sur ce tee-shirt blanc. Ou presque… Voilà Pikachu qui porte leur tenue, béret compris ! A n qu’il puisse vous accompa- gner en toutes circonstances, il se pose simplement sur la poche de la pièce. Mais qu’est-ce qu’il manigance ?

Modèle “Jaune électrique” : Un tee-shirt jaune pour Pikachu ? Évidemment. Affublé de l’uniforme de la Team Rocket, il est la composante principale de la pièce, accompagné du logo de la Team Rocket sur la poitrine. Plus détonant que les autres tee-shirts, ce haut transcrit parfaitement l’énergie propre au célèbre Pokémon

Sweatshirts

Modèle “Plutôt Pikachu ou Giovanni ?” : Après tant de tentatives pour capturer Pikachu, ce dernier les nargue encore une fois en s’habillant comme la Team Rocket ! Il s’installe à l’arrière de ce sweatshirt jaune, habillé de sa nouvelle tenue. Il n’est peut-être pas aussi menaçant qu’il aimerait l’être… Il assume néanmoins son costume pleinement, en arborant fièrement le logo de la Team Rocket sur la poitrine de la pièce

Modèle “Soirée déguisée” : Tous les Pikachu déguisés de la collection se sont réunis sur ce sweatshirt all-over blanc, probable- ment pour préparer un mauvais coup ! Et vu que la discrétion est une composante importante de tout plan bien huilé, ils sont cachés sous forme de contour noir !

Modèle “#025 – Pikachu, le Pokémon de type électrik” : Ici, tous les Pikachu de la collection ont décidé de se retrouver sur les manches de la pièce. Les carrés de couleur rappellent les teintes utilisées pour les tenues des Teams enne- mies, tandis que la mention 025 rappelle encore une fois son numéro de Pokédex. En n, le nom de Pikachu en katakana orne l’avant de ce sweatshirt blanc

Modèle “Mission d’infiltration” : Envie d’afficher votre amour pour ces Pikachu déguisés de façon plus dis- crète ? Ce sweatshirt noir comporte tous les Pikachu costumés de la collection dans son dos, accompagné de son numéro de Pokédex. Sobriété oblige, le nom de Pikachu est inscrit en katakana sur la pièce au niveau de la poitrine

Bomber

Modèle “Pikachu Team Rocket” : Pièce maîtresse de cette nouvelle collaboration, le bomber représente la Team Rocket… Ou plutôt Pikachu habillé avec l’uniforme de la fameuse organisation criminelle ? Quoi qu’il en soit, il tapera dans l’œil de tous les fans de la marque. Le Pikachu est discrètement caché dans le dos du bomber à l’aide d’une broderie noire. À l’avant, le logo rouge de la Team Rocket permet d’afficher fièrement son appartenance à l’équipe !

Accessoires complémentaires