Ceci est un masseur shiatsu pour mains pour les gamers

Vous connaissez très probablement quelqu’un, dans votre entourage, qui joue aux jeux vidéo des heures durant, forçant beaucoup sur leurs mains ce faisant. Pour aider à soulager leurs mains fatiguées, l’entreprise japonaise Bauhutte vient de lancer un masseur pour mains pour les gamers.

Le masseur pour mains MSG-01H-BK, qui fonctionne sur une main ou l’autre, dispose d’un airbag à 15 couches pour chaque doigt et d’une planche de Shiatsu pour la paume. Il y a deux options : un mode Shiatsu pour toute la main et un mode qui se concentre sur l’étirement des doigts.

Il y a aussi un certain nombre de réglages, dont l’intensité, ainsi qu’un chauffe-mains optionnel qui, apparemment, viendrait aider la circulation. Il vous faudra entrer votre main sur le côté pour masser votre pouce. Le masseur s’éteint automatiquement après 10 minutes. Bauhutte suggère par ailleurs d’utiliser cet accessoire avant vos sessions de jeu pour se chauffer les mains et pendant les pauses et après pour un retour à la normale.

Si certains pourraient se moquer d’un masseur pour mains pour gamers, l’idée n’est pas si ridicule, après tout. De nombreux joueurs de eSport utilisent des chaufferettes pour mains entre les rounds pour absorber la moiteur, garder leurs doigts chauds et améliorer leur circulation. Certaines organisations de eSport emploient même des masseuses pour garder leurs joueurs au top de leur forme.

D’autres accessoiristes ont déjà lancé des masseurs pour mains, mais il est tout à fait logique que Bauhutte oriente le sien vers les gamers. En effet, la marque avait attiré l’attention l’année dernière pour son lit gaming et l’entreprise vend une grande variété de fournitures et accessoires pensés et conçus pour les gamers, comme un masseur pour pieds portable.

Le masseur pour mains de Bauhutte n’est disponible qu’au Japon à l’heure actuelle, au tarif de 150 $ environ. Comme Kotaku le précise, la marque a un site en anglais, il est donc possible de voir arriver ce masseur pour mains aux États-unis, voire en Europe.