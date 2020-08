Ce système de reconnaissance faciale est capable de détecter votre humeur

Les systèmes de reconnaissance faciale sont encore loin d'être parfaits mais ils offrent déjà des résultats assez intéressants. Voici aujourd'hui un nouveau système très prometteur, capable même d'identifier l'humeur des individus.

Les expressions faciales trahissent nos émotions. Par exemple, nous sourions souvent quand nous sommes heureux, nous fronçons les sourcils quand nous sommes énervés, nous faisons les gros yeux, nous rougissons, etc. Cela étant dit, il y a aussi toutes ces micro-expressions très difficiles, voire impossibles, à détecter – si vous connaissez la série TV Lie to me, vous savez de quoi il est question -. La reconnaissance faciale peut aider, semble-t-il.

Ce système de reconnaissance faciale peut détecter les émotions des individus

Au Royaume-Uni, la police s’intéresse de très près à un tout nouveau système de reconnaissance faciale qui offrirait l’étonnante particularité de pouvoir détecter les émotions des individus simplement en scannant leur visage. Pour l’heure, les détails du fonctionnement des algorithmes sont encore assez flous mais certains experts affirment que cette technologie est bel et bien fonctionnelle.

En 2019, l’institut de recherche AI Now enjoignait les régulateurs à bannir ce genre de technologies au motif que celles-ci reposaient sur des “fondations totalement branlantes”. Interrogé à l’époque par la BBC, la cofondatrice de AI Now la Professeure Kate Crawford déclarait alors : “alors que ces technologies commencent à émerger, de plus en plus d’études montrent qu’il n’y a… aucune preuve évidente que les gens ont des relations si marquées et toujours identiques entre les émotions qu’ils ressentent et l’aspect de leur visage.”

Une technologie aussi prometteuse qu’inquiétante

Et bien que l’on constate effectivement une augmentation de l’utilisation des systèmes de reconnaissance faciale, et plus particulièrement dans le secteur de la sécurité, il semblerait qu’il y ait encore de nombreuses zones de flous à combler. Dans certains cas, par exemple, ces systèmes ont conduit à de mauvaises arrestations. Certaines villes américaines ont même déjà banni leur utilisation dans les lieux publics. Plus récemment, les autorités de la ville de New York City ont déclaré qu’elles allaient réévalué sérieusement son utilisation.