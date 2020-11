Ce support pour iPhone permet d’utiliser l’Apple Watch comme écran secondaire

Si les smartphones sont aujourd'hui extrêmement performants en photo/vidéo, pour les utiliser au quotidien dans les meilleures conditions, il convient d'investir dans certains accessoires. Notamment pour stabiliser l'appareil.

Stabiliser son appareil quand on prend une photo ou une vidéo se fait aujourd’hui de manière très naturelle. Il faut dire que les appareils en eux-mêmes font du très bon travail sur ce point. Mais l’utilisation d’un pied ou d’un stabilisateur tiers permet d’aller plus loin. Les photographes et vidéastes vous le diront. Et sur ce point, il existe aujourd’hui des centaines de références. En voici une nouvelle qui pourrait plaire aux clients de l’écosystème Apple.

Cette fixation pour iPhone permet d’utiliser l’Apple Watch

Si vous possédez une Apple Watch, saviez-vous que vous pouvez utiliser la montre connectée comme écran secondaire pour la caméra de votre iPhone ? Cela signifie que si vous tentez de prendre une photo avec la caméra arrière et non la frontale, vous pouvez utiliser l’écran de l’Apple Watch pour cadrer votre cliché et déclencher la photo à distance.

comme écran secondaire pour cadrer ses photos et vidéos

Voilà qui semble très intéressante. Aujourd’hui, la fonctionnalité devient plus intéressante encore grâce à cet accessoire signé Ulanzi répondant au nom à rallonge de ST-09 Phone Tripod Mount for Apple Watch. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il s’agit d’un support pour l’iPhone qui permet aussi de placer une Apple Watch – sans son bracelet – à l’arrière. Cela signifie que si vous voulez utiliser l’iPhone comme outil de vlogging par exemple, mais que vous voulez profiter du module caméra arrière bien plus performant que le frontal, alors l’Apple Watch vient faire office d’écran secondaire pour vous permettre de vous assurer que vous restez bien dans le champ.

Une idée pour le moins novatrice, et ce support dispose aussi d’un trou en bas permettant, si vous le désirez, de venir fixer un trépied ou un stabilisateur, le cas échéant. Il y a même un sabot sur le dessus pour venir fixer un autre accessoire comme un microphone ou un flash externe si vous préférez.

Si vous pensez que cet accessoire signé Ulanzi pourrait vous être utile, sachez qu’il est vendu 20$. Disponible directement sur le site de Ulanzi.