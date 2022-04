Ce robot mou change de forme pour attraper des objets

Ce robot mou peut changer de forme pour attraper des objets, un projet extrêmement prometteur.

Quand on pense aux robots, on visualise immédiatement, ou presque, des robots humanoïdes ou des robots chiens, voire des robots aspirateurs ou tondeuses. Autant de machines complexes avec moult moteurs, fils, capteurs et autres. Il existe pourtant une autre discipline de la robotique, la robotique molle, très prometteuse elle aussi. En voici un nouvel exemple.

Les robots mous pourraient bientôt être plus flexibles que jamais… et pour le moins effrayants, il faut bien l’admettre. Dans un article de The Guardian, l’on apprend que des chercheurs ont mis au point un “robot” slime magnétique capable de changer de forme pour attraper des objets. Ce robot peut ainsi encercler de petites billes ou s’étirer dans plusieurs directions pour attraper des objets sur des côtés opposés. Et ce robot peut aussi se réparer de lui-même. Voilà qui pourrait faire faire quelques cauchemars aux plus sensibles, mais qui n’est pas sans rappeler Venom dans Spider-Man.

Un projet extrêmement prometteur

Cette substance étrange est fabriquée à partir d’alcool polyvinylique (un polymère), de borax et de particules d’aimant néodyme. Le résultat est un fluide non-newtonien qui se comporte comme un liquide ou comme un solide selon la force et peut être contrôlé grâce à des aimants externes. Il n’y a aucun composant robotique à proprement parler à l’intérieur de cette substance, mais il est possible de le manœuvrer comme tel, et l'”objectif ultime” est de pouvoir l’utiliser comme un robot, selon le chercheur et co-créateur Li Zhang.

Toujours est-il qu’il reste encore un certain nombre de défis à surmonter. En plus de parvenir éventuellement à intégrer des éléments de robotique non déformables dans de tels designs mous, les scientifiques voudraient aussi pouvoir empêcher que les particules toxiques de néodyme ne s’échappent. Une couche de silice dans cette substance aide, mais à l’intérieur d’un être vivant, par exemple, ce serait largement insuffisant. Si la technologie devient suffisamment sûre et efficace, cependant, cela pourrait aider les médecins pour récupérer des corps étrangers avalés. Cela pourrait aussi permettre de déployer des robots dans des endroits où ceux-ci étaient inenvisageables jusqu’à présent.

