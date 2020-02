Ce robot maîtrise la prise de sang comme personne

Les robots peuvent se révéler extrêmement efficaces dans bien des domaines. Nous en avons des exemples tous les jours ou presque. La médecine, notamment, pourrait grandement en profiter. Y compris dans la réalisation d'actes relativement simples comme une prise de sang.

Tout le monde, ou presque, a déjà eu à réaliser une prise de sang. Si l’opération en elle-même est très simple, il peut arriver que ce ne soit pas franchement rapide et sans douleur. Le professionnel de santé peut avoir du mal à trouver une veine ou rater la veine visée. Résultat, il faut parfois plusieurs tentatives avant de pouvoir prélever le sang. Et vous ressortez avec une douleur certaine. Un robot pourrait parfaitement faire l’affaire.

Ce robot maîtrise la prise de sang mieux que personne

Et c’est parfaitement ce qu’a mis au point une équipe de chercheurs de l’Université Rutgers. Ces scientifiques ont conçu un robot expert dans la prise de sang. Selon eux, leur création affiche un taux de réussite compris entre 87% et 97% selon la facilité à trouver les veines chez le patient. Pour comparaison, selon de précédentes études, les professionnels de santé humains n’ont “que” 73% de réussite sur cet exercice avec des veines bien visibles et 60% lorsque celles-ci ne veulent pas se montrer convenablement.

Jusqu’à 97% de réussite sur cet acte médical

Certes, ce robot ne rend pas le processus plus simple ou véritablement moins douloureux pour le patient mais il devrait faire gagner un certain temps aux professionnels de santé. Temps que ceux-ci pourraient occuper ailleurs, sur des tâches plus importantes. Selon Josh Leipheimer, auteur principal de ce papier, “un appareil comme le nôtre pourrait aider les cliniciens à obtenir des échantillons sanguins rapidement, de manière sûre et fiable, tout en limitant les complications inutiles et la douleur pour les patients qui auraient à subir plusieurs tentatives infructueuses.” Les chercheurs imaginent aussi que ce robot pourrait être utilisé, dans un futur plus ou moins proche, pour d’autres procédures médicales très communes, comme la dialyse ou la pose d’une voie veineuse périphérique.