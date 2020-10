Ce robot façon calmar veut explorer les océans

Les robots sont aujourd'hui extrêmement divers. Leur forme leur permet d'ailleurs souvent d'accomplir des missions très précises. Quoi de mieux qu'un robot calmar pour aller explorer les océans sans nuire à la vie marine ?

Il n’y a rien de plus efficace que l’observation d’un milieu en restant parfaitement invisible à ce milieu, sans gêner l’écosystème en place de quelque manière que ce soit. Il existe aujourd’hui de nombreuses techniques pour ce faire. Les robots offrent de nouvelles possibilités, pour aller plus loin, plus longtemps, sans faire courir de risques à l’homme. Nouvel exemple avec ce robot calmar qui veut jouer les explorateurs des mers.

Ce robot calmar veut explorer les fonds marins

Parfois, notre quête de connaissances peut se révéler néfaste pour le monde qui nous entoure. Par exemple, lorsque les chercheurs décident de plonger sous la mer, ils utilisent des robots et autres véhicules qui, bien qu’ils paraissent le plus adapté pour de telles missions, peuvent venir abîmer la vie marine et l’environnement, comme les coraux, à cause de leur structure rigide.

Les conséquences peuvent être très graves, a fortiori quand on sait que les coraux sont déjà en voie de disparition. Une équipe d’ingénieurs de la University of California San Diego a mis au point une solution très respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’un robot mou, un robot qui a la forme d’un animal qui arpente les mers depuis des milliards d’années, le calmar. Cela permet à l’appareil de naviguer dans les profondeurs sans nuire d’une quelconque manière à l’écosystème en place grâce à son corps souple.

sans causer le moindre mal à l’écosystème

Pour permettre au robot de se déplacer, les ingénieurs ont créé un système de propulsion qui fonctionne en faisant entrer de l’eau dans le corps du robot et en l’expulsant. Cela permet de créer un jeu d’eau qui fait se mouvoir le robot. Celui-ci est aussi équipé de nombreux capteurs et caméras pour permettre aux chercheurs de voir et capturer des données très diverses.

Cela étant dit, ce robot calmar n’est pas ce que l’on pourrait qualifier de rapide. En effet, l’appareil ne eut avancer qu’à la vitesse de 0,8 km/h. Pour l’heure, les chercheurs ont testé, avec succès, leur création dans un énorme aquarium mais si l’on en croit les résultats de ces premiers tests, l’appareil pourrait tout à fait être utilisé dans le monde réel. Nos océans n’attendent plus que lui !