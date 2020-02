Ce robot est capable de “transpirer” pour se refroidir

La robotique progresse très rapidement ces dernières années. Des innovations dans tous les secteurs. Prenez par exemple cet étrange doigt robotisé. Outre son aspect pour le moins perturbant, il est capable de transpirer pour se refroidir. Comme le corps humain.

Tout comme les êtres humains que nous sommes, lorsque les machines, comme les ordinateurs, les voitures, les smartphones, etc, ont trop chaud, elles peuvent rapidement se mettre à mal fonctionner, voire à ne plus fonctionner du tout. C’est précisément pour cette raison que les humains transpirent. Cela permet d’aider le corps à faire redescendre la température. Et c’est un concept que des chercheurs tentent aujourd’hui d’appliquer aux robots. Ce doigt robotisé, par exemple, peut “transpirer” comme on le fait pour maintenir sa température.

Ce robot possède l’étonnante capacité de transpirer pour réguler sa température

En théorie, avec ce concept, dans un avenir plus ou moins proche, nous pourrions envisager d’utiliser des robots dans des environnements plus chauds que la normale, ou les utiliser sur des périodes plus longues sans craindre de surchauffe. Cette faculté de transpiration leur permettant assez naturellement de refroidir leur température dès lors que le besoin s’en fait sentir. Pour recréer cette sudation, les chercheurs ont recouvert les doigts d’une résine capable de rétrécir ou de se dilater selon la température. Le doigt dispose aussi d’une multitude de pores microscopiques qui permettent de s’évacuer dès que les 30°C sont atteints. En-dessous, l’eau est préservée à l’intérieur, comme chez les humains.

Mais cela soulève d’autres questions

Aussi impressionnante que soit cette fonctionnalité, il y a encore certaines barrières à franchir avant de pouvoir l’implémenter convenablement. Par exemple, comment ces robots pourraient-ils gérer le côté glissant de la prise des objets à cause de l’eau ? Comment refont-ils leur stock d’eau lorsqu’ils sont à court ? Selon le co-auteur du papier Robert Shepherd, ces robots pourraient avoir besoin d’adopter un comportement très humain : boire. “La réponse est juste sous mes yeux. Je suis en train de boire un café au moment d’écrire ces lignes. Je pense que pour que le robot puisse gérer correctement la transpiration que nous avons créée, il devrait être capable de boire.”