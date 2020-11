Ce robot de Disney Research a un regard aussi réaliste qu’effrayant

La robotique a fait d'énormes progrès ces dernières années et elle n'en est assurément qu'à ses débuts. Disney est très actif dans ce domaine via son entité Disney Research. Voici sa dernière création.

Les robots dotés d’expressions humaines, ou ressemblant à des expressions humaines tout du moins, sont de plus en plus impressionnants mais Disney Research va à n’en point douter faire faire des cauchemars à nombre d’entre nous avec son dernier projet en date. Gizmodo rapporte que Disney vient de concevoir un système permettant d’offrir aux robots humanoïdes un regard et des mouvements de tête bien plus réalistes que ce que l’on a l’habitude de voir actuellement sur les robots.

Ce robot de Disney Research est plus réaliste que jamais

Avec cette approche ultra-sophistiquée, nous pourrions enfin, un jour, être plus confortables à l’idée de parler avec un robot. Mais pas CE robot, soyons franc. Avec son absence de peau, ses yeux et ses dents ultra-réalistes, on dirait plutôt un zombie cybernétique, et ce quand bien même ses mouvements semblent effectivement très naturels.

Et il le serait plus encore avec une peau

La technologie en elle-même est très intéressante une fois que l’on parvient à passer outre l’aspect physique global de l’ensemble. Le robot est capable de se tourner pour vous faire face grâce à ses capteurs d’images embarqués sur sa poitrine et il peut aussi adapter son regard en réponse à divers stimuli, pour reproduire la tendance qu’on les humains à laisser leurs yeux se poser ici et là quand ils deviennent plus familiers avec un sujet ou quand ils sont distraits. Ce robot peut aussi cligner des yeux de manière très naturelle, il bouge sa tête comme on le fait naturellement au quotidien. Autrement dit, cette création de Disney Research se comporte bien plus comme un être vivant que comme une simple machine alimentée par une intelligence artificielle.

Pour Disney, ces travaux ont un objectif évident. Un tel regard robotisé ultra-réaliste pourrait être utilisé sur des animatroniques toujours plus convaincantes dans ses parcs à thème. Tout du moins une fois qu’ils seront dotés d’une peau digne de ce nom pour éviter d’effrayer tous les invités du parc en question. D’autre part, cette technologie pourrait aussi être utile à n’importe quel androïde qui doit interagir avec des humains, comme les aide-soignants robotisés qui viennent offrir des interactions sociales aux personnes âgées qui vivent seules.