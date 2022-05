Ce robot crabe est plus petit qu’une puce

Ce robot est plus petit qu'une puce. Il peut se déplacer et même sauter.

Des chercheurs de l’Université Northwestern travaillent sur des robots minuscules, mesurant moins d’un millimètre, capables de “marcher” sans système hydraulique complexe ou autre, lesquels sont tout à fait impossibles à concevoir à une si petite échelle à l’heure actuelle avec les technologies existantes.

Ce crabe à huit pattes, avec deux bras, peut se déplacer latéralement grâce à des matériaux développés spécifiquement en ce sens. La technologie fonctionne avec des pattes capables de se souvenir de leur forme originale. Lorsqu’une patte vient à être chauffée avec un laser, celle-ci change de forme, permettant d’initier un mouvement. En refroidissant, elle reprend sa forme initiale. Répétez le processus et vous avez un robot qui “marche”.

Le laser vient contrôler la manière dont le robot se déplace et c’est aussi un moyen de se débarrasser des sources d’alimentation et des parties mécaniques sur le robot. Selon le matériau et la puissance du laser, il est même possible de faire “sauter” un robot, mais celui-ci se déplace plutôt lentement.

Ce genre de technologie est l’un des moyens via lesquels les petits robots peuvent se déplacer. C’est une technique très populaire dans le monde des nano-robots. De nombreux scientifiques sont persuadés que, à terme, ces appareils pourront opérer dans des endroits d’ordinaire inaccessibles, comme le corps humain.

Depuis longtemps, la théorie veut que des nano-robots puissent, un jour, effectuer des opérations de chirurgie de manière totalement non invasive. Ceux-ci pourraient par exemple aller détruire des tumeurs ou réparer des tissus endommagés. Dans les histoires de science-fiction, on voit parfois qu’il est possible de “sauvegarder” l’état de son propre corps et d’utiliser de telles machines pour le restaurer de manière continue, rendant l’être humain purement et simplement immortel. Nous n’en sommes pas encore là, bien évidemment, mais avec une si petite taille, tout semble possible.