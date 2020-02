Ce robot change une roue de voiture en 10 minutes chrono

Les robots sont une réalité depuis longtemps, très longtemps mais l'on est encore qu'à l'aube de leur existence. Les possibilités semblent aujourd'hui infinies et les démonstrations techniques s'enchaînent, toutes plus impressionnantes les unes que les autres...

Aujourd’hui, nombreuses sont les tâches que les robots peuvent effectuer à la place des humaines. D’une certaine manière, c’est une bonne chose. Cela permet d’améliorer le rendement de ces opérations, d’alléger la charge de travail des humains, et la pénibilité. Il ne faudrait évidemment pas négliger les aspects moins sympathiques de l’avènement de ces robots dans nos emplois, mais les gains pourraient être énormes. Changer un pneu de voiture ? Ce n’est pas “très” compliqué. Un robot peut le faire, et sait d’ailleurs déjà le faire…

RoboTire change vos quatre pneus en 10 minutes chrono

Lorsque vous avez besoin de faire changer un pneu et que vous ne savez/voulez pas le faire, vous amenez votre voiture chez le garagiste et quelqu’un vous le change. L’opération prend un certain temps. Avec ce robot baptisé RoboTire, il suffit de 10 petites minutes, pour changer les quatre pneus, et le tour est joué. Sans les mains, comme dirait l’autre. Sans verser la moindre goutte de sueur. Comme le précise l’article de TechCrunch, l’homme ne saurait tenir la comparaison avec RoboTire. Voilà qui pourrait rendre l’opération bien plus rapide, et donc potentiellement moins chère pour le client que nous sommes.

Bientôt dans tous les garages ?

Pour le moment, le fabricant de RoboTire annonce travailler avec quelques rares centres de services automobiles intéressés. Ceux-ci pourraient facturer un changement de pneu entre 5 et 10$ à leurs clients, pour un coût d’acquisition de la machine avoisinant les 250 000$. C’est une solution certes onéreuse à l’achat mais il ne fait aucun doute qu’avec le temps, ce tarif diminuera. Et une fois en place dans un garage, elle simplifie sérieusement la vie tant des garagistes qui peuvent s’occuper de tâches plus complexes que des clients qui récupèreront leur voiture bien plus rapidement.