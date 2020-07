Ce robot à quatre pattes peut traverser un pont large de 6 cm seulement

Les robots à quatre ont déjà montré nombre de prouesses qu'ils peuvent accomplir. La création de Boston Dynamics, Spot, a grandement contribué à démocratiser ce genre d'appareils. En voici un nouveau aujourd'hui, plutôt doué en franchissement.

Les robots à quatre pattes peuvent accomplir de nombreuses prouesses. On les a vus tirer un avion, escalader une clôture, faire des saltos, ouvrir des portes à d’autres robots, etc. Mais ils restent encore assez limités. Et dans la plupart des cas, il leur faut une surface relativement large sur laquelle évoluer. Avec cette équipe de chercheurs Italiens, cela ne devrait plus être une nécessité.

L’IIT dévoile un robot quadrupède capable d’avancer un pied devant l’autre

En effet, cette équipe de chercheurs de l’Instituto Italiano di Tecnologia (IIT) a mis au point un robot à quatre pattes capable d’évoluer sur un chemin très étroit. Pour être plus précis, l’appareil est capable d’avancer avec un pied devant l’autre et de conserver son équilibre. Dans les simulations numériques réalisés par ces experts, un robot de 90 kg a ainsi pu traverser un pont de 6 cm de large. Dans la vidéo ci-dessous, les chercheurs montrent comment un robot équipé de ce système peut garder son équilibre alors qu’il a les pieds parfaitement alignés et qu’il est chahuté de toute part. Le robot peut même rester sur deux pieds s’il doit s’ajuster à des hauteurs de terrain différentes.

Sur un chemin de seulement 6 cm de large

Les résultats des recherches de cette équipe italienne ont été publiés dans un document disponible sur arXiv. Aux États-Unis, c’est Spot, le petit robot à quatre pattes de Boston Dynamics, qui est le plus populaire. Cet appareil à nul autre pareil est déjà capable d’accomplir des tâches très impressionnantes, certaines plus utiles que d’autres, certes, mais une chose est sûre, il faudra compter sur ces robots quadrupèdes. Et avec les avancées de l’IIT, ceux-ci sauront se révéler toujours plus utiles. À suivre !